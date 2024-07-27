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Уход из театра, съемки в Крыму, два брака: как живет актриса Дарья Урсуляк

Актриса Дарья Урсуляк обрела известность благодаря ролям в сериалах «Тихий Дон», «Дылды», «ГДР». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь?

Уход из театра, съемки в Крыму, два брака: как живет актриса Дарья Урсуляк
© РИА Новости

Чем известна Урсуляк

Дарья Урсуляк родилась 2 апреля 1989 года в Москве в семье актера и режиссера Сергея Урсуляка и народной артистки России Лики Нифонтовой. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, в 2013 году была принята на службу в театр «Сатирикон».

Урсуляк дебютировала на экране в девятилетнем возрасте в фильме своего отца «Сочинение ко Дню Победы». После окончания вуза артистка снималась в картинах «Годунов», «Солдатик», «Мосгаз. Формула мести», «Подольские курсанты», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Немцы», «Ваша честь», «Художник», «Сын», «Народный артист», «Конец славы» и других.

Урсуляк наиболее известна ролями Натальи Коршуновой в ленте «Тихий Дон» и Ирины Шевченко в сериале «Дылды».

Что известно о личной жизни Урсуляк

В 2015 году Дарья Урсуляк вышла замуж за актера Константина Белошапку. Через год у пары родилась дочь Ульяна. В 2021 году супруги развелись. Причины расставания они не называли.

В 2023 году Урсуляк сообщила, что вышла замуж за режиссера и худрука Театра Маяковского Егора Перегудова. У него есть двое детей от предыдущего брака. По словам артистки, на настоящий момент они с мужем не планируют рождение общего ребенка.

«Недавно дети общались за завтраком, и, когда я пришла, они радостно сообщили: „Мы поняли, нам больше никто не нужен — и так слишком много детей будет делить наследство“. Так что они сами закрыли этот вопрос», — делилась она.

Чем сейчас занимается Урсуляк

Дарья Урсуляк в 2022 году уволилась из театра «Сатирикон» и посвятила себя съемкам в кино.

«Уже не вспомню, как это решение сформировалось, но я терпеливо дала ему год или два отбродить во мне, а потом поняла, что все, надо завязывать. И если возвращаться когда-нибудь в театр, то по-другому, „в другой жизни“. Я не жалею, что так сложилось. Тем не менее „Сатирикон“ был и остается моим любимым театром», — пояснила актриса.

В 2024 году с артисткой вышли ленты «Адмирал Кузнецов» и «Конец Славы», также она снимается для проектов «Ялта», «Учитель года» и «Я дождусь». Урсуляк признавалась, что не мечтает сниматься в Голливуде, однако в целом положительно относится к развитию карьеры за рубежом.

«Отношение прекрасное. Но если говорить про мечты, то это не является моей мечтой. Не потому, что мне кажется это невозможным, — где они, а где мы. Просто это не является для меня чем-то манким, необходимым для того, чтобы я ощущала себя человеком реализованным», — рассказала она Womanhit.

Актриса не комментирует политические события и спецоперацию. Ее отец Сергей Урсуляк в интервью «Собеседнику» рассказывал, что на Украине частично прошло его детство, там у него живут родственники и находятся могилы бабушки и дедушки, в связи с чем он называл «обидным и усложняющим жизнь» запрет на въезд в страну из-за посещения Крыма.

Урсуляк также принимала участие в съемках в Крыму во время работы над сериалом «Гурзуф».

Актеры
Гурзуф
Сочинение ко Дню Победы
Тихий Дон
Анастасия Савосина
Олег Стриженов
Ирина Шевченко
Наталья Коршунова
Дарья Урсуляк
Константин Белошапка
Лика Нифонтова
Егор Перегудов
Юрий Антонов
Сергей Урсуляк