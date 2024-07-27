Уход из театра, съемки в Крыму, два брака: как живет актриса Дарья Урсуляк

Актриса Дарья Урсуляк обрела известность благодаря ролям в сериалах «Тихий Дон», «Дылды», «ГДР». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Урсуляк

Дарья Урсуляк родилась 2 апреля 1989 года в Москве в семье актера и режиссера Сергея Урсуляка и народной артистки России Лики Нифонтовой. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, в 2013 году была принята на службу в театр «Сатирикон».

Урсуляк дебютировала на экране в девятилетнем возрасте в фильме своего отца «Сочинение ко Дню Победы». После окончания вуза артистка снималась в картинах «Годунов», «Солдатик», «Мосгаз. Формула мести», «Подольские курсанты», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Немцы», «Ваша честь», «Художник», «Сын», «Народный артист», «Конец славы» и других.

Урсуляк наиболее известна ролями Натальи Коршуновой в ленте «Тихий Дон» и Ирины Шевченко в сериале «Дылды».

Что известно о личной жизни Урсуляк

В 2015 году Дарья Урсуляк вышла замуж за актера Константина Белошапку. Через год у пары родилась дочь Ульяна. В 2021 году супруги развелись. Причины расставания они не называли.

В 2023 году Урсуляк сообщила, что вышла замуж за режиссера и худрука Театра Маяковского Егора Перегудова. У него есть двое детей от предыдущего брака. По словам артистки, на настоящий момент они с мужем не планируют рождение общего ребенка.

«Недавно дети общались за завтраком, и, когда я пришла, они радостно сообщили: „Мы поняли, нам больше никто не нужен — и так слишком много детей будет делить наследство“. Так что они сами закрыли этот вопрос», — делилась она.



Чем сейчас занимается Урсуляк

Дарья Урсуляк в 2022 году уволилась из театра «Сатирикон» и посвятила себя съемкам в кино.

«Уже не вспомню, как это решение сформировалось, но я терпеливо дала ему год или два отбродить во мне, а потом поняла, что все, надо завязывать. И если возвращаться когда-нибудь в театр, то по-другому, „в другой жизни“. Я не жалею, что так сложилось. Тем не менее „Сатирикон“ был и остается моим любимым театром», — пояснила актриса.



В 2024 году с артисткой вышли ленты «Адмирал Кузнецов» и «Конец Славы», также она снимается для проектов «Ялта», «Учитель года» и «Я дождусь». Урсуляк признавалась, что не мечтает сниматься в Голливуде, однако в целом положительно относится к развитию карьеры за рубежом.

«Отношение прекрасное. Но если говорить про мечты, то это не является моей мечтой. Не потому, что мне кажется это невозможным, — где они, а где мы. Просто это не является для меня чем-то манким, необходимым для того, чтобы я ощущала себя человеком реализованным», — рассказала она Womanhit.



Актриса не комментирует политические события и спецоперацию. Ее отец Сергей Урсуляк в интервью «Собеседнику» рассказывал, что на Украине частично прошло его детство, там у него живут родственники и находятся могилы бабушки и дедушки, в связи с чем он называл «обидным и усложняющим жизнь» запрет на въезд в страну из-за посещения Крыма.

Урсуляк также принимала участие в съемках в Крыму во время работы над сериалом «Гурзуф».