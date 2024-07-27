«Очень тяжело остаться одному в старости»: как живет актриса Ольга Мелихова

Актриса Ольга Мелихова не снимается в кино с 1988 года. Как и где она живет сейчас, почему пропала с экранов?

© кадр из фильма "Собачье сердце"

Чем известна Мелихова

Ольга Мелихова родилась 28 сентября 1961 года в Санкт-Петербурге. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Мелихова снималась в картинах «Тростинка на ветру», «Отпуск за свой счет», «Желаю вам...», «Два гусара», «Володя большой, Володя маленький», «Знаю только я» и «Собачье сердце».

Всего в ее фильмографии семь работ.

Почему Мелихова пропала с экранов

Ольга Мелихова не снимается в кино с 1988 года.

В 1993 году артистка покинула сцену из-за невостребованности. Она перестала играть в театре и сниматься в кино.

Тогда Мелихова решила изменить свою жизнь и поменять профессию и, последовав совету подруги, устроилась менеджером в крупную компанию по продаже мебели. Позже стала управляющей.

Спустя время она вышла замуж и уехала за границу.

Что известно о личной жизни Мелиховой

Первым мужем Ольги Мелиховой был актер Юрий Сотничук.

Вторым супругом актрисы стал мужчина из Испании. Именно с ним в 2009 году она переехала в Финляндию, но их семейная жизнь расстроилась: муж ушел к другой женщине, а Мелихова осталась одна без работы и денег.

«Нашел другую и все. Бросил и предал, ну что делать?» — рассуждала артистка.



Третьим мужем Мелиховой стал финн по имени Рэй. Он занимается фермерством.

Детей у актрисы нет. Она объясняла, что сначала откладывала появление наследников из-за того, что строила карьеру, а затем ей попадались мужчины, от которых она не захотела рожать детей.

«Сначала боялась, что не будет ролей. А теперь мне надо заботиться о тех, кто есть рядом. Конечно, это очень тяжело — одному остаться в старости», — объясняла Мелихова.



Как сейчас живет Мелихова, чем занимается

В 2016 году Ольга Мелихова стала гостьей шоу «Пусть говорят». В ходе передачи она сообщила, что у нее проблемы с документами на право жить в Финляндии. Кроме того, по ее словам, бывший муж пытался отобрать у нее дом.

После двух судебных разбирательств Мелиховой удалось отстоять жилье.

Сейчас артистка зарабатывает тем, что пишет иконы. Живет она бедно, в глухой финской деревне.