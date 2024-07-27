Новые «Тайны следствия», мнение об СВО, юбилей: как живет Вячеслав Захаров

Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Захаров наиболее известен многолетней работой в Театре на Литейном и ролью прокурора Виктора Ковина в сериале «Тайны следствия». Как сейчас складывается его карьера?

Чем известен Захаров

Вячеслав Захаров родился 8 мая 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. С 1997 года служит в петербургском Государственном драматическом Театре на Литейном, а также сотрудничает с московским театром Et Cetera.

Артист дебютировал в кино в 60-х годах. Свою первую главную роль он исполнил в 1970 году в драме «Счастливый человек», сыграв строителя Дмитрия. Захаров также снимался в лентах «Двое», «Под каштанами Праги», «Королевская регата», «Три ненастных дня», «Посетители музея», «Третий дубль», «Тайны следствия», «Гора самоцветов», «Антонина обернулась», «Вокзал», «Жить сначала», «Дорогой мой человек», «Драма на охоте» и других.

В кризисные 1990-е годы он на протяжении четырех лет пребывал вне актерской профессии — работал шофером, строил дома.

В 2001 году Захарова утвердили на роль прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Виктора Ивановича Ковина в детективном сериале «Тайны следствия», которая принесла ему широкую известность среди зрителей.

Захаров никогда публично не комментировал свою личную жизнь. Неизвестно, есть ли у артиста жена, дети и внуки.

Чем сейчас занимается Захаров

Вячеслав Захаров продолжает выступать на сцене театра на Литейном, а также гастролирует с постановкой «Мудрецы», где играет роль Крутицкого.

«Впервые за несколько лет в этом спектакле в роли Крутицкого на сцену выйдет Вячеслав Захаров, человек, который уже 25 лет служит в нашем театре, но волей обстоятельств, личного здоровья, пандемии и других причин, у него не было премьер... Вячеслав Григорьевич — мощная личность, в репетициях с которым безумно интересно, безумно ответственно и порой безумно трудно», — рассказал режиссер Сергей Морозов перед премьерой спектакля.



Последние годы Захаров снимается для российского кинематографа только в роли Виктора Ковина в продолжениях сериала «Тайны следствия». В новом, 24-м сезоне, который на настоящий момент находится на стадии производства, герой Захарова уйдет на пенсию.

В мае актер отпраздновал свое 80-летие. С днем рождения его публично поздравил основатель и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.

«Ты — мой друг во всем. Ты потрясающий артист, ты потрясающий человек. Ты был со мной в самые трудные минуты, я об этом помню всегда и буду помнить до конца жизни. Я тебе благодарен за твои работы в нашем театре, они были восхитительными. Тебя очень любят все артисты, для них было честью играть с тобой на одной сцене. Тебя любит и весь наш коллектив. И я тебя очень-очень люблю, ты мне бесконечно дорог» — опубликовал он поздравление в соцсетях.



Свое мнение о спецоперации Захаров не высказывал.