В Суздале на месте съемок "Женитьбы Бальзаминова" открыли памятник Вицину

Торжественная церемония открытия памятника Георгию Вицину состоялась в Суздале Владимирской области, где снимался фильм "Женитьба Бальзаминова" с ним в главной роли. Мероприятие приурочено к 60-летию первого показа картины, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

© кадр из фильма

"27 июля 2024 года в Суздале состоялось торжественное открытие памятника знаменитому актеру Георгию Вицину в одном из самых известных его образов - Михаила Бальзаминова в фильме "Женитьба Бальзаминова", который был снят в Суздале ровно 60 лет назад и до сих пор любим зрителями", - рассказали в администрации.



Над созданием скульптуры работал российский скульптор Игорь Черноглазов. Церемонию открытия провел актер Александр Олешко.

"Памятник открылся на улице Старой, где сохранился дом, в котором велись съемки фильма. В съемках принимали активное участие местные жители", - добавили в пресс-службе.



Первый показ картины состоялся тоже в Суздале, премьера комедии прошла с аншлагом.

"Фильм "Женитьба Бальзаминова" - один из самых ярких в истории романа Суздаля с кино. Здесь снято около 80 фильмов. И сегодня Суздаль - продолжает оставаться любимой съемочной площадкой кинематографистов. В год 1000-летия города Суздаль заметно преобразился: появляются новые пешеходные маршруты и общественные пространства, скоро откроется новый киномаршрут по местам съемок фильмов в Суздале", - отметила в своем приветствии глава администрации города Алиса Бирюкова.



Георгий Вицин (1917-2001) сыграл главную роль в фильме Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова", вышедшем на экраны в 1964 году. Почти одновременно в Суздале проходили съемки "Метели" Владимира Басова и "Царской невесты" Владимира Горрикера.

Чуть позже в естественных декорациях Суздаля создавался легендарный "Андрей Рублев" Андрея Тарковского. Суздаль стал первым советским городом, где разрешили работать американской съемочной группе - в 1986 году на экраны вышел сериал "Петр Великий" с Максимилианом Шеллом и Натальей Андрейченко в главных ролях.