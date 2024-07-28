История падения Шайа ЛаБафа: куда пропал актер

Если бы на церемонии «Оскар» существовала номинация «Главный безумец года», рекордсменом по числу полученных статуэток наверняка стал бы 38-летний Шайа ЛаБаф. На вершину голливудского Олимпа молодой артист взлетел стремительно и к середине 2000-х годов уже по праву считался звездой блокбастеров. Но испытания медными трубами он не прошел — и столь же быстро скатился на самое дно. За прошедшее десятилетие ЛаБаф неоднократно эпатировал публику странными арт-перформансами, становился героем многочисленных скандалов и мемов, а из-за обвинений в сексуальном и эмоциональном насилии и вовсе потерял почти все, но при этом чудом избежал отмены в Голливуде, который, как известно, подобных выходок не прощает. Как актеру это удалось, «Лента.ру» рассказывает в рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей.

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«Шайа ЛаБаф причиняет боль женщинам»

В середине декабря 2020 года стало известно, что британская певица Талия Барнетт, также известная как FKA Twigs, подала в суд на бывшего бойфренда Шайю ЛаБафа. Она обвинила актера в физическом, эмоциональном и психологическом насилии. Из текста искового заявления исполнительницы следовало, что во время отношений, продлившихся с 2018 по 2019 год, ЛаБаф постоянно оскорблял и унижал ее, намеренно заразил венерическим заболеванием, а однажды ночью едва не задушил.

«Шайа ЛаБаф причиняет боль женщинам. Он их использует. Он оскорбляет их как физически, так и морально. Он опасен. То, что я пережила с ним в отношениях, было худшим, что я когда-либо переживала в своей жизни», — написала в 16-страничном исковом заявлении певица.



Казалось, что обвинения Барнетт, выдвинутые в разгар движения #metoo, поставили крест на некогда более чем успешной карьере актера и стали еще одним свидетельством затянувшегося экзистенциального кризиса, который он переживал на глазах любопытной публики.

Неблагополучный с детства

За годы карьеры ЛаБаф действительно наломал немало дров. Его известность часто измеряется не количеством успешных проектов и престижными наградами, а скандальными выходками и арестами за драки, хулиганство, вождение в нетрезвом виде и даже нападение на человека во время акции протеста.

Вероятно, избежать проблем у ЛаБафа не было шансов — уж в слишком эксцентричной атмосфере он вырос. Его мать, бывшая балерина, переквалифицировалась в художницу и танцовщицу в ночном клубе, отец был не слишком удачливым мимом и клоуном. Сам ЛаБаф в одном из интервью назвал свою семью «странноватой, но в целом весьма неплохой», однако по всем признакам она была скорее неблагополучной.

Денег у родителей будущей звезды никогда не было. Мать мальчика хваталась за любую работу, лишь бы сохранить крышу над головой, отец же сначала злоупотреблял алкоголем, а затем подсел на запрещенные вещества. В алкогольно-наркотическом угаре мужчина конфликтовал с женой и бил ее, а однажды и вовсе приставил пистолет к голове сына.

«Отец — ключ ко всем моим базовым эмоциям. Мои лучшие и худшие моменты — все связано с ним. Это непростое знание, но я не готов с ним расставаться: гнев — сильный инструмент. Я люблю папу. Но между нами происходит что-то, что для меня сейчас важнее, чем иметь отца», — Шайа ЛаБаф.



Из-за постоянных скандалов и финансовых проблем ЛаБафы развелись, когда сыну исполнилось 10 лет. Мальчик остался с матерью и, чтобы как-то примириться с гнетущей реальностью, начал сочинять непристойные комедийные скетчи. С ними он вскоре начал выступать в стендап-шоу в клубе, в котором работала его мать.

«Мое чувство юмора такое извращенное, потому что я видел своих родителей занимающимися сексом, употребляющими марихуану, видел мать голой», — рассказывал ЛаБаф позднее.



Там же, на сцене клуба, малолетний актер и вознамерился пробиться в кино — он отчаянно хотел наконец вырваться из бедности и понял, что съемки приносят куда больше денег, чем комедийные выступления в барах.

Еще будучи подростком, ЛаБаф подошел к делу на редкость основательно: сразу обзавелся агентом, которая и оплатила ему аренду жилья и портретную съемку, а потом пристроила на эпизодическую роль в сериал «Секретные материалы». В начале 2000-х ЛаБаф вошел в постоянный актерский состав диснеевского ситкома «Зажигай со Стивенсами». В 2003-м он снялся в полнометражной драме «Клад», после которой его имя оказалось в Голливуде у всех на слуху с припиской «серьезный начинающий артист».

Испытание первой славой

Первым большим студийным проектом для ЛаБафа стал блокбастер 2005 года «Константин: повелитель тьмы», но настоящая слава обрушилась на него пару лет спустя. В 2007-м вышел в прокат триллер «Паранойя», принесший 20-летнему актеру премию Teen Choice Awards в номинации «Прорыв года», а заодно и бесконечную любовь критиков.

«Очень скоро Шайа ЛаБаф, если только он будет двигаться в правильном направлении, станет одной из самых ярких молодых звезд Голливуда. За такими, как он, будущее нашего кино», — писали в профильных СМИ о работе актера после выхода «Паранойи».



В том же году состоялась премьера боевика «Трансформеры», превратившего ЛаБафа в звезду мирового масштаба. В последующие семь лет актер снялся в нескольких успешных фильмах. Среди них — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «На крючке», «Уолл Стрит: деньги не спят», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Маньяк», а также два продолжения «Трансформеров». Критики на редкость единодушно расхваливали драматический талант ЛаБафа и нарекли его «следующим Томом Хэнксом», а он сам стал миллионером и суперзвездой.

$15 млн получил Шайа ЛаБаф за возвращение к роли Сэма Уитвики в «Трансформерах 3: темная сторона Луны». Его гонорар за первый фильм франшизы составил 750 тысяч долларов.

Слава, деньги, возможность выбирать проекты по душе — актер получил все, о чем мечтал, но именно в этот период впервые нарушил закон.

В марте 2008 года ЛаБаф не явился в суд по делу о курении в неположенном месте и не прислал вместо себя адвоката, чтобы просто выслушать обвинения и получить штраф. Из-за этого его объявили в розыск и назначили за его голову награду в тысячу долларов. Правда на следующий день актер все же пришел на заседание и оплатил полученный штраф в 500 долларов. Но не прошло и трех месяцев, как он оказался в центре скандала из-за того, что сел за руль в нетрезвом состоянии и стал участником ДТП.

«У каждого в жизни должна быть хотя бы одна неловкая история. Я бы не хотел быть человеком, у которого такой истории нет», — Шайа ЛаБаф.



Падение в бездну безумия

В дальнейшем проблемы ЛаБафа лишь усугублялись. Он все чаще стал напиваться и устраивать дебоши, демонстрировал беспричинные вспышки ярости и нарушал общественный порядок.

Впрочем, несмотря на антиобщественное поведение, ЛаБаф продолжал активно сниматься в блокбастерах. Правда, он видел все меньше смысла в своей работе — и по этой причине в начале 2010-х годов отказался от участия в фильмах «Эволюция Борна», «Социальная сеть» и «127 часов». Вместо них актер выбрал артхаусные проекты «Нимфоманка» Ларса фон Триера и «Самый пьяный округ в мире», попробовал свои силы на театральной сцене и в режиссуре.

ЛаБаф изо всех сил выкладывался, готовясь к каждому из этих проектов, но избежать проблем не смог. Так, он настолько вжился в роль во время репетиций бродвейской постановки «Сироты», что был позорно уволен из театра еще до премьеры за то, что бесконечно доставал своего коллегу Алека Болдуина.

«Моей целью было выбесить Болдуина. Это было моей ролью, моей актерской работой. Не хотелось, чтобы все выглядело фальшиво», — впоследствии заявил актер журналистам.



Не обошлось без конфликта и на съемках «Самого пьяного округа в мире». ЛаБаф самоотверженно вживался в роль, для чего постоянно напивался самым дешевым алкоголем, какой мог отыскать. Неудивительно, что в СМИ то и дело появлялись новости, что актер в невменяемом состоянии устроил дебош в очередном баре. Однажды он даже подрался с партнером по фильму Томом Харди, который не согласился с его методами работы.

В довершение всего актера бросила девушка Кэролин Фо, потому что тот решил отказаться от дублера во время съемок многочисленных крайне откровенных постельных сцен в «Нимфоманке».

Однако самым большим скандалом обернулось увлечение ЛаБафа режиссурой. Сначала он снял короткометражные фильмы «Марихуана», «Рожденный злодеем» и «Маньяк», а затем приступил к работе над комедией Howard Cantour.com. В 2013 году лента была показана на Каннском кинофестивале, где была благосклонно принята критиками. Однако когда она добралась до зрителей, те мгновенно обнаружили, что картина практически покадрово, вплоть до диалогов, копирует графический роман Дэниэла Клоуза «Джастин М. Дамиано».

Уличенный в плагиате ЛаБаф решил публично извиниться — и не придумал ничего лучше, чем использовать для этих целей текст искупительной речи, который нашел на открытом сервисе Yahoo! Answers. Когда пользователи сети указали ему и на этот плагиат, актер написал в социальной сети Х (бывший Twitter): «Я облажался» — и на месяц превратил свой микроблог в место раскаяния. Каждый день он постил в соцсети одну и ту же фразу: «Я больше не знаменитость», чем спровоцировал слухи о собственном безумии, к которым подключился даже Джим Керри.

На этом ЛаБаф не остановился и пришел на премьеру «Нимфоманки» на Берлинском кинофестивале-2014 с пакетом на голове, на котором красовалась все та же фраза «Я больше не знаменитость».

«Я шут гороховый. Мои скандалы на публике — это провал. В них виден идиот с проблемами, который показывает свою задницу всему миру», — Шайа ЛаБаф.



Продолжил чудить актер на последовавшей за премьерой пресс-конференции. Пока его коллеги расхваливали картину и рассказывали, как им работалось с фон Триером, ЛаБаф угрюмо молчал и лишь громко жевал жвачку. Когда же журналисты обратились лично к нему с просьбой прокомментировать свое участие в постельных сценах, он выдал следующее:

«Чайки летят за траулером, потому что надеются, что сардины будут падать в море», а затем вышел из зала.



Время для перформансов

В феврале 2014 года ЛаБаф устроил перформанс #IamSorry («Я сожалею»), который закончился очередным скандалом. Во время акции актер, одетый в смокинг и все тот же пакет на голове, безропотно сидел один в лос-анджелесской галерее, куда мог прийти любой незнакомец и сделать с ним все, что пожелает. Естественно, в музей выстроилась очередь из желающих прикоснуться к звезде, среди них, по словам ЛаБафа, оказалась одна женщина, которая занялась с ним сексом против его воли.

Этой акцией актер закрыл для себя тему извинений за плагиат, но эпатировать не перестал. В июне того же 2014 года папарацци сняли, как он гнался за бездомным в попытках отнять у того пакет с фастфудом.

Спустя месяц ЛаБаф пошел посмотреть бродвейский мюзикл «Кабаре» и во время представления начал курить в зале, громко ругаться, бить впереди сидящих зрителей по затылкам, плеваться и мешать актерам. В ответ на просьбу охраны покинуть театр он начал материться, после чего его задержали. ЛаБафу пришлось провести ночь в полицейском участке, однако, освободившись, он сразу же отправился в стриптиз-бар, где напился и подрался. Чуть позже стало известно, что за несколько часов до ареста за пьянство и хулиганство актер был замечен за очередной погоней за бездомным: ЛаБаф был убежден, что тот украл его шляпу.

В сентябре состоялся суд, на котором актер признал себя виновным, что помогло ему избежать тюремного заключения. Однако его приговорили к принудительному лечению от алкогольной зависимости в клинике.

«Почему я алкоголик? Не имею ни малейшего чертового понятия! В чем вообще смысл жизни? Я не знаю», — Шайа ЛаБаф.



После лечения актер на время затих, занялся бегом и приступил к съемкам в картине «Ярость». При подготовке к роли он, как всегда, решил полностью перевоплотиться в своего персонажа. Для этого он самостоятельно вырвал себе совершенно здоровый зуб, порезал лицо и отказался от всех благ цивилизации, недоступных военным во время Второй мировой войны, в том числе и от душа.

Однако по окончании съемок актер вновь вернулся к акционизму и скандалам. Осенью 2015 года он устроил главный (и самый мемный) перформанс в его жизни — #AllMyMovies («Все мои фильмы»). Он 72 часа смотрел все фильмы со своим участием в обратном хронологическом порядке, лишь иногда отвлекаясь на перекус и туалет. В это время любой желающий мог бесплатно прийти в зал и составить ему компанию.

Также в этот период ЛаБаф решил переосмыслить жанр интервью. Он письменно ответил на все вопросы журналистки, после чего они нацепили на себя камеры GoPro, сели друг напротив друга и за два часа не проронили ни слова. Спустя несколько дней после этой акции актера вновь задержали за пьянство в публичном месте.

На протяжении следующих двух лет ЛаБаф давал о себе знать преимущественно арт-перформансами. Фильмы с его участием если и выходили, особым успехом у зрителя не пользовались. Однако в январе 2017 года он вновь громко заявил о себе, устроив в день инаугурации Трампа акцию протеста «Он не разделит нас». Таким образом актер надеялся объединить тех, кто был не согласен с избранием нового президента, но все вылилось в очередной скандал и арест.

На сей раз ЛаБаф в приступе гнева схватил 25-летнего мужчину за шарф, расцарапал ему лицо, а затем толкнул так, что тот упал на тротуар. Примечательно, что как только актера выпустили из полицейского участка, он тут же вернулся на место акции, где продолжил скандировать: «Ему не разделить нас».

Летом того же года ЛаБафа снова арестовали — на этот раз за распитие спиртных напитков в общественном месте и оскорбление сотрудника полиции, отказавшегося угостить его сигаретой. Задержание попало на камеру полицейского. В ролике видно, как очень пьяный актер требовал снять с него наручники и повторял: «Твоему президенту на тебя плевать, департаменту полиции на тебя плевать, а ты арестовываешь белых людей, которым не все равно, за то, что они просят у тебя сигарету?»

Суд признал ЛаБафа виновным и отправил на принудительное лечение в реабилитационный центр, где он прошел курс терапии от алкогольной зависимости и управления гневом.

«Долгое время я думал, что жизнь вторична по отношению к искусству. А потом понял, что искусства без жизни не бывает, и сейчас я пытаюсь разобраться со своей жизнью», — Шайа ЛаБаф.



Опасные для жизни отношения

Несмотря на скандалы с арестами, ЛаБаф продолжал сниматься, однако все изменилось после иска Талии Барнетт. Они познакомились в 2018 году на съемках фильма «Сладкий мальчик». Роман развивался стремительно, и уже спустя несколько недель папарацци поймали пару во время похода в супермаркет. Казалось, актер обрел личное счастье, но позднее певица рассказала, что уже в начале отношений он демонстрировал неадекватное поведение, проявляющееся в «чрезмерных знаках внимания».

По словам Барнетт, в течение двух недель актер присылал ей от 10 до 20 букетов в день.

«Каждый раз, когда я начинала работать или что-то смотреть, приезжал курьер, и это были еще три букета цветов. На открытке всегда было написано: ''Больше любви'', ''Больше любви'', ''Больше любви''», — призналась Барнетт в последовавшем за иском интервью.



Знаки внимания обеспокоили певицу, но она списала происходящее на то, что ЛаБаф — страстный человек. Спустя пару месяцев, когда они уже жили вместе, актер начал вести себя жестоко по отношении Барнетт. Например, он требовал, чтобы певица обнимала и целовала его определенное количество раз в день. Если же ЛаБаф считал, что возлюбленная не выполнила норму, он часами терзал ее обвинениями и выяснением отношений.

Еще одной традицией, придуманной актером, стал совместный просмотр документальных фильмов о насилии и убийстве женщин. Также он требовал, чтобы Барнетт спала исключительно обнаженной и обязательно прижималась к нему всем телом. В случае ее отказа играть по установленным правилам, ЛаБаф приходил в ярость, обзывал возлюбленную «отвратительной и мерзкой» и заявлял, что бросит ее.

Однако вспышками гнева и эмоциональным насилием, по словам Барнетт, актер не ограничивался.

В конце концов, все это превратилось в физическое насилие и газлайт. Бывали, например, случаи, когда он толкал меня и утверждал, что это я сама упала. В такие моменты я была в полном замешательстве. И думала: «Может, и правда это я упала сама».

Барнетт также утверждает, что актер неоднократно угрожал покалечить ее, чуть не задушил при попытке закончить эти отношения и сознательно заразил ее венерической болезнью. Она подчеркнула, что не обращалась в полицию, потому что сначала опасалась, что тем самым повредит карьере возлюбленного, а затем сочла, что ее обвинения не будут восприняты всерьез. Лишь спустя некоторое время после расставания она проанализировала их роман и решила рассказать о нем.

Барнетт — не единственная женщина, выступившая с обвинениями против актера. Похожую историю рассказала и другая его бывшая возлюбленная, Кэролин Фо, с которой ЛаБаф состоял в отношениях 10 лет. По ее словам, актер неоднократно угрожал убить ее, подвергал эмоциональному и физическому насилию. Также против ЛаБафа выступила певица Кэти Роуз, заявившая, что тот «грубо щупал» ее на вечеринке, когда ей было всего 14 лет. Поддержала пострадавших женщин и австралийская исполнительница Сиа Ферлер.

«Я тоже эмоционально пострадала из-за Шайи, патологического лжеца, который обманом заставил меня вступить с ним в сексуальные отношения, утверждая, что у него никого нет. Я считаю, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам Sia.»



«У меня нет оправданий моему алкоголизму или агрессии»

Свою вину ЛаБаф, как всегда, отрицать не стал. Он написал большое открытое письмо, в котором признал свою жестокость, хотя и отметил, что многие заявления бывшей возлюбленной не соответствуют действительности. По словам актера, если бы Барнетт не появилась в его жизни, он не смог бы «испытать смерть эго», продолжил бы «посредственное существование или бы был совсем мертв».

Также ЛаБаф признал, что изменял всем своим женщинам и назвал себя «ищущим удовольствий, эгоистичным, эгоцентричным, нечестным, невнимательным, боязливым человеком». Он отметил, что очень виноват еще и потому, что никогда не говорил партнершам, что болен венерическими заболеваниями.

«У меня нет оправданий моему алкоголизму или агрессии. Я очень много лет оскорблял себя и всех окружающих. Я причинял боль самым близким мне людям. Мне стыдно за это и жаль тех, кого я обидел. Больше я ничего не могу сказать», — Шайа ЛаБаф.



В заключительной части письма актер рассказал, что прошел программу лечения от алкоголизма «12 шагов» и, хотя все еще не исцелился полностью, он «твердо намерен делать все, что необходимо для выздоровления».

Обвинения в психологическом и физическом насилии окончательно уничтожили репутацию ЛаБафа. После иска Барнетт Netflix принял решение не выдвигать ЛаБафа на премию «Оскар» 2021 года за роль в драме «Фрагменты женщины». Уволила его из своего триллера «Не волнуйся, дорогая» и режиссер Оливия Уайлд. По информации источников, причиной стало «неподобающее и ужасное поведение актера на съемочной площадке».

ЛаБафа также не позвали на съемки в фильм «Отряд самоубийц», куда его лично Дэвид Эйр. В Warner Bros. сочли актера сумасшедшим и выступили категорически против его кандидатуры. Также ходили слухи, что ЛаБаф может присоединиться к команде супергероев киновселенной Marvel, но в итоге Disney отказались вести с ним переговоры. Заключительным ударом для актера стал разрыв контракта с ведущим агентством по продвижению талантов Creative Artists Agency (CAA).

«У меня всегда было пространство для маневра, позволяющее мне вернуться к своему эго. На этот раз никаких лазеек не осталось — за что я приписываю этой женщине спасение моей жизни. Она [Барнетт] разрушила все пути к отступлению. Я рухнул на самое дно», — Шайа ЛаБаф.



Под грузом обрушившихся неприятностей актер в какой-то момент задумался о самоубийстве. По его словам, он «забыл, как дышать» от стыда, не хотел больше жить и держал на столе заряженный пистолет, но сумел найти другой выход — вступил в общество анонимных алкоголиков. По совету спонсора ЛаБаф очистил свою жизнь от всего ненужного и на год забыл о работе и любовных связях. Также он стал меньше переживать из-за судебных исков и публикаций в таблоидах и отправился на цифровой детокс в Юту, где провел 90 дней.

«Я больше не хотел быть актером. Моя жизнь была полным хаосом. Я причинил боль многим людям и чувствовал глубокий стыд и глубокую вину. Никто не хочет со мной разговаривать, включая мою мать. Мой менеджер не звонит. Агент не звонит», — Шайа ЛаБаф.



Рассмотрение дела по иску Барнетт все еще не началось, однако в мае 2021 года ЛаБаф предстал перед судом по другому обвинению. Он был признан виновным в мелкой краже и побоях. В течение года по приговору суда актер был обязан не реже раза в неделю посещать психолога для управления гневом, продолжать следить за употреблением алкоголя, не предпринимать попыток использовать или получить оружие и не предпринимать попыток применять силу или совершать насильственные действия по отношению к людям.

После скандала с обвинениями в насилии в Голливуде тут же поползли слухи, что карьере ЛаБафа пришел конец и что его не позовут даже в малобюджетный инди-фильм или третьесортный боевик. Он действительно приостановил работу на время лечения, но полной отмены все же избежал и продолжил сниматься. Только вместо блокбастеров он теперь предпочитает артхаусные проекты, которые не приносят больших денег, зато высоко оцениваются критиками. Так, в 2020 году он снялся в ленте Дэвида Эйра «Выбивая долги», в 2022-м сыграл священника и монаха из ордена капуцинов в «Молодом папе», а в 2024-м принял участие в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис». Также актер вновь пробует свои силы на театральной сцене.

Постепенно наладилась и личная жизнь ЛаБафа. Он подтвердил, что женат на актрисе Миа Гот, с которой познакомился еще на съемках «Нимфоманки». В 2023 году у пары родилась дочь Изабель. Ради семьи актер уже несколько лет сохраняет трезвость, воздерживается от перформансов и, возможно, впервые в жизни выглядит вполне довольным жизнью.