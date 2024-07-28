«Пытаюсь помочь гражданам Украины»: куда пропал актер Михаил Пшеничный

Актер Михаил Пшеничный прославился благодаря сериалам «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара». Почему и куда он уехал из России, чем занимается сейчас?

© globallookpress

Чем известен Пшеничный

Михаил Пшеничный родился 5 августа 1989 года в Киеве в семье заслуженного артиста Украины Владимира Пшеничного. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Артист снимался в лентах «Ефросинья», «Возвращение Мухтара — 6», «Кукушка», «Женский доктор», «Невеста моего друга», «Дом с лилиями», «Долгий путь домой», «Трубач», «Луна», «Ветер в лицо», «В плену обмана», «Я знаю твои секреты», «Искупление», «Рецепт любви», «Березка», «Бывшие», «Возвращение», «Сашино дело», «Крюк» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Пшеничного

Михаил Пшеничный женат на актрисе и телеведущей Любаве Грешновой. Они вместе учились в театральном вузе, но чувства между ними возникли гораздо позже — во время съемок картины «Невеста моего друга».

«Когда мы встретились, нам было по 20 лет, сейчас мы повзрослели. Поменялся круг друзей, интересы. До встречи с Мишей я была очень самостоятельной, активной. Он сделал меня более женственной, я стала менее эмоционально реагировать на какие-то вещи», — рассказывала Грешнова в интервью WomanHit.



В 2017 году у пары родился сын Михаил.

Где сейчас Пшеничный, чем занимается

В марте 2022 года Михаил Пшеничный сообщил о переезде в Варшаву. Также он рассказал, что оказывает помощь украинским беженцам.

«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — поделился артист.



Он напомнил, что родился и вырос в Киеве, а его родственники живут в разных областях Украины.

Спустя время после отъезда Пшеничный начал получать предложения о работе: он стал комментировать футбольные матчи, а также пробовать себя в качестве актера озвучки, переводя фильмы на украинский язык.

Любава Грешнова поддерживает политическую позицию мужа. Она заявляла, что их семья прервала общение с российскими коллегами и навсегда закрыла вопрос о работе в РФ. В интервью украинской прессе артистка также говорила, что им с супругом приходилось работать в Москве, поскольку российское и украинское кинопроизводство были связаны.

«Об этом сейчас много говорят наши актеры, потому что это стало такой вроде бы новостью для многих. Хотя, когда в 90% украинских сериалов в главных ролях были российские актеры, особенно мужчины, почему-то это ни у кого не вызывало вопросов. Поэтому мы, можно сказать, были заложниками обстоятельств», — рассуждала Грешнова.



При этом ранее Пшеничный говорил, что его устраивала жизнь в Москве.