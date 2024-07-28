«Нужно прикинуться идиотом ради денег». Харрисон Форд — о роли Красного Халка

С 25 по 28 июля в Сан-Диего проходит мероприятие Comic-Con International 2024. В рамках мероприятия корреспондент издания Variety взял небольшое интервью у Харрисона Форда. Во время общения зашла речь о роли Красного Халка в фильме «Капитан Америка 4».

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По словам актёра, чтобы сыграть персонажа, ему пришлось прикинуться идиотом ради денег.

Нужно было не обращать внимания, что я прикидываюсь идиотом ради денег, как я уже делал раньше… однако это было весело!

Эстафету Капитана Америка в киновселенной Marvel взял на себя Сэм Уилсон, сыгранный Энтони Маки. В «Финале» Стив Роджерс отдал свой щит другу, тем самым намекнув, что теперь защищать страну будет он. Маки не раз говорил, что горд играть такого важного персонажа.

Премьера фильма «Капитан Америка 4» состоится 14 февраля 2025 года.