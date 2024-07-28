Украина и личная жизнь: чем сейчас занимается Виталий Кудрявцев

Актер Виталий Кудрявцев прославился благодаря ролям в лентах «Бой с тенью», «Слуга государев», «Три сестры». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, что его связывает с Украиной?

© Кадр из сериала "Детективы Анны Малышевой"

Чем известен Виталий Кудрявцев

Виталий Кудрявцев родился 6 января 1977 года в Москве, окончил юридический факультет МГУ. В кино он начал сниматься в 2000 году, пройдя пробы в сериал «Маросейка, 12». После завершения съемок поступил в Школу-студию МХАТ.

Первую главную роль Кудрявцев сыграл в криминальной мелодраме «Шпильки-2», исполнив роль следователя Алексея Михайлова. Также артист снимался в картинах: «Львиная доля», «Бой с тенью», «Аэропорт», «Врачебная тайна», «Сталин: Live», «УТРО. Простые парни», «Адмиралъ», «Ранетки», «Литейный, 4», «Объявлен в розыск», «Марьина роща», «Легальный допинг», «Чужие дети», «Полное превращение», «Подари мне жизнь», «Путешествие к центру души», «Полицейский с Рублевки. Снова дома», «Жди меня», «Конец невинности», «Три сестры» и других.

Что известно о личной жизни Кудрявцева

Виталий Кудрявцев на протяжении долгого времени состоял в отношениях с актрисой Серафимой Низовской. В 2010 году у пары родился сын Савелий, однако спустя год артисты рассталась.

В 2023 году актриса Мария Куликова сообщила, что вышла замуж второй раз. Позднее Низовская в программе «Судьба человека» заявила, что супругом Куликовой стал Кудрявцев. Артисты вместе снимались в мелодраме «Слишком красивая жена».

«Маша Куликова появилась в жизни мужа уже после нашего расставания. Спустя пару лет где-то. Теперь мой сын с таким удовольствием ездит к ним в гости. У Маши тоже есть сын, они дружат. Это же прекрасно», — поделилась Низовская.



Сам Кудрявцев подробности личной жизни не комментирует.

«Я не сторонник того, чтобы быть известным благодаря каким-то фактам из личной жизни. Я сторонник того, чтобы много работать и выдавать качественный продукт», — говорил он.



Что связывает Кудрявцева с Украиной

Виталий Кудрявцев неоднократно посещал Украину во время съемок. В интервью местной прессе он признавался, что у него много родственников в этой стране и ему комфортно находиться в Киеве во время командировок и вдали от семьи.

«Я настолько люблю Киев и настолько часто там бываю, что нахожусь здесь практически как дома. То есть знаю, где можно поесть, в какой тренажерный зал сходить, где буду жить, к тому же здесь очень много хороших знакомых. В Киеве мне комфортно и приятно находиться, что по большому счету не чувствуется какой-то особой оторванности. Ну и, учитывая, что моя мама из Киева, у меня здесь очень много родственников, поэтому в каком-то смысле это тоже моя родина», — рассказал он в интервью tv.ua в 2020 году.



Чем сейчас занимается Виталий Кудрявцев

Виталий Кудрявцев в 47 лет продолжает творческую деятельность. В апреле с ним состоялась премьера мини-сериала «Ивушка плакучая».

На настоящий момент актер снимается в главных ролях для проектов «Уродина» и «Пока брак не разлучит нас».

Также Кудрявцев является одним из ведущих тревел-шоу «По секрету всему свету» на «России 1».