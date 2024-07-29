Илья Варанкин рассказал о своем герое в комедии «Тополиный пух»

Актёр Илья Варанкин рассказал о своём герое в комедии «Тополиный пух», где также снимались Антон Лапенко и Аглая Тарасова.

© кадр из фильма

«Мой персонаж, человек в костюме зебры, как и многие, а может, как и все в этом фильме, устал от ежедневной рутины, летнего зноя и того, что в жизни приходится делать то, что надоело», — заявил он в беседе с URA.RU.



Варанкин предположил, что чем-то похож на своего персонажа, поскольку каждый человек от чего-то устал.

Как отметил актёр, его коллега Лапенко — «классный партнёр», с которым легко работать.

«Помимо работы в кадре, с ним есть о чём поговорить и над чем посмеяться, а это важно в людях», — добавил Варанкин.



Ранее советский и российский актёр театра и кино Валерий Афанасьев поделился воспоминаниями о том, как вошёл в труппу Малого театра.