Заявление об СВО и проблемы с сердцем: куда пропал актер Олег Меньшиков

Народный артист России Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и состоянии здоровья, высказывался ли он о спецоперации?

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Чем известен Меньшиков

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Меньшиков снимался в лентах «Жду и надеюсь», «Родня», «Покровские ворота», «По главной улице с оркестром», «Брызги шампанского», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Горе от ума», «Доктор Живаго», «Статский советник», «О чем говорят мужчины», «Легенда № 17», «Псих», «Ваша честь» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

В 2008 году он поставил свой первый моноспектакль «1900» в театре имени Моссовета.

В 2012 году Меньшиков стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой. С 2013 года также занимал должность директора театра, ушел с нее в августе 2021 года, но остался работать на посту худрука.

С 2018 года артист руководит мастерской на актерском факультете в ГИТИСе.

Что известно о личной жизни Меньшикова

Олег Меньшиков с 2005 года женат на актрисе Анастасии Черновой.

«Меня встреча с Настей дисциплинировала во многом, очень многому научила и продолжает учить. Это и ответственность, и укрощение себя. Ты перестаешь думать о себе. Раньше у меня были какие-то любовные истории, романы, но ответственности я не брал ни за кого, только за себя», — отмечал актер.



Детей у пары нет.

«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял Меньшиков.



Что известно о состоянии здоровья Меньшикова

В 2021 году из-за проблем со здоровьем Олег Меньшиков попал в больницу. Позже он сообщил, что был в коме.

Артист лег на плановую операцию, в ходе которой у него возникли проблемы с сердцем. Его состояние было критическим.

«После комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать», — делился Меньшиков.



Что известно о гонорарах Меньшикова

По словам продюсера Евгения Морозова, Олег Меньшиков получает самую большую сумму за один съемочный день среди российских актеров. Он заявил, что за 12-часовую смену артист зарабатывает $100 тысяч, что эквивалентно 7,5 млн рублей.

«Режиссеры заинтересованы в раскрученных лицах, от этого напрямую зависит успех кино или сериала. Давно известно: неважно, хороший сценарий или плохой, в итоге победит тот, у кого в титрах будут стоять звездные имена», — отмечал Морозов.



Чем сейчас занимается Меньшиков

Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Он по-прежнему занимает пост худрука театра Ермоловой, а также руководит мастерской на актерском факультете ГИТИСа.

Помимо этого, артист задействован в спектаклях «Сильва» и «Оркестр мечты. Медь».

В 2023 году Меньшиков сыграл в сериале «Прелесть». В скором времени также должна выйти драма «Спойлер» с его участием. В ней он снялся вместе со Светланой Ходченковой.

Тему спецоперации Меньшиков не комментировал. В своих ранних интервью артист говорил, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.