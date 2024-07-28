Заявление об СВО и проблемы с сердцем: куда пропал актер Олег Меньшиков

Заявление об Украине и проблемы с сердцем: где сейчас актер Олег Меньшиков
Народный артист России Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и состоянии здоровья, высказывался ли он о спецоперации?
Чем известен Меньшиков
Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Меньшиков снимался в лентах «Жду и надеюсь», «Родня», «Покровские ворота», «По главной улице с оркестром», «Брызги шампанского», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Горе от ума», «Доктор Живаго», «Статский советник», «О чем говорят мужчины», «Легенда № 17», «Псих», «Ваша честь» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.
В 2008 году он поставил свой первый моноспектакль «1900» в театре имени Моссовета.
В 2012 году Меньшиков стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой. С 2013 года также занимал должность директора театра, ушел с нее в августе 2021 года, но остался работать на посту худрука.
С 2018 года артист руководит мастерской на актерском факультете в ГИТИСе.
Что известно о личной жизни Меньшикова
Олег Меньшиков с 2005 года женат на актрисе Анастасии Черновой.
«Меня встреча с Настей дисциплинировала во многом, очень многому научила и продолжает учить. Это и ответственность, и укрощение себя. Ты перестаешь думать о себе. Раньше у меня были какие-то любовные истории, романы, но ответственности я не брал ни за кого, только за себя», — отмечал актер.
Детей у пары нет.
«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял Меньшиков.
Что известно о состоянии здоровья Меньшикова
В 2021 году из-за проблем со здоровьем Олег Меньшиков попал в больницу. Позже он сообщил, что был в коме.
Артист лег на плановую операцию, в ходе которой у него возникли проблемы с сердцем. Его состояние было критическим.
«После комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать», — делился Меньшиков.
Что известно о гонорарах Меньшикова
По словам продюсера Евгения Морозова, Олег Меньшиков получает самую большую сумму за один съемочный день среди российских актеров. Он заявил, что за 12-часовую смену артист зарабатывает $100 тысяч, что эквивалентно 7,5 млн рублей.
«Режиссеры заинтересованы в раскрученных лицах, от этого напрямую зависит успех кино или сериала. Давно известно: неважно, хороший сценарий или плохой, в итоге победит тот, у кого в титрах будут стоять звездные имена», — отмечал Морозов.
Чем сейчас занимается Меньшиков
Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Он по-прежнему занимает пост худрука театра Ермоловой, а также руководит мастерской на актерском факультете ГИТИСа.
Помимо этого, артист задействован в спектаклях «Сильва» и «Оркестр мечты. Медь».
В 2023 году Меньшиков сыграл в сериале «Прелесть». В скором времени также должна выйти драма «Спойлер» с его участием. В ней он снялся вместе со Светланой Ходченковой.
Тему спецоперации Меньшиков не комментировал. В своих ранних интервью артист говорил, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.
«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — заявлял он.