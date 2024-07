Киану Ривз признался, что часто думает о смерти

Недавно Киану Ривз дал обширное интервью журналистам издания BBC. В ходе разговора актёр поговорил как о своих будущих проектах, так и более личных вещах.

© globallookpress

Артист признался, что из-за своего возраста постоянно думает о смерти. В сентябре этого года Ривз отпразднует свой юбилей — ему исполнится 60 лет.

"Мне 59 лет, поэтому я постоянно думаю о смерти. Надеюсь, это не слишком калечит моё сознание, однако, возможно, это поможет [нам] научиться ценить то, что у нас есть, и те взаимоотношения, которые мы потенциально можем заиметь."



Также актёр рассказал, что сотрудничает с британским писателем Чайна Миевиль для выпуска своего дебютного романа The Book of Elsewhere. Будущее произведение будет основано на собственной серии комиксов Киану Ривза под названием «BRZRKR».