Израиль, дружба с Нагиевым, мнение об СВО: как живет актер Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли о спецоперации?

© Кадр из фильма "Ледниковый период"

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Лифанов учился вместе с Дмитрием Нагиевым. Артисты дружат по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — рассказывал он Teleprogramma.pro.



Лифанов снимался в лентах «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Романовы: Венценосная семья», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Участок», «Ночной Дозор», «Диверсант», «Дневной Дозор», «Убить Бэллу», «Жесть», «Ленинград», «Отряд», «Дикий», «Последняя встреча», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой женой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова. Они прожили вместе три месяца.

Второй женой Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия. Она, как и родители, выбрала актерскую профессию.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее ушел от Аптикеевой. В третьем браке у артиста родилась дочь Алиса.

В 2023 году друг Лифанова заявил, что Косенко изменяет мужу.

«Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет — его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь и она всегда будет благодарна, но нет. Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате», — сообщал StarHit со ссылкой на источник.



Сама Косенко опровергла эту информацию. По ее словам, такие слухи распускает отвергнутая поклонница актера.

«Мы с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас», — комментировала Косенко.



Что Лифанов говорил об уехавших артистах

Игорь Лифанов считает, что уехавшим российским артистам сложно добиться успеха за границей. Он рассказал, что когда ездил на гастроли в другие страны, то на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — высказывался актер.



Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Зинон. С приветом!», «Двое в лифте, не считая текилы», «Семейный переполох», «Ночь ее откровений» и «Бесконечное начало».

В 2023 году актер снялся в сериалах «Сыщицы» и «Крутые меры». В скором времени также должна выйти комедия «жЫЫЫзнь» с его участием.

«Всю жизнь играть в боевиках очень непросто. Зря смеются драматические артисты, думая, что это легко. Я Гамлета своего сыграю и в роли Гиреева. Мой Гиреев точно так же страдает, как страдает Гамлет», — говорил Лифанов «Газете.Ru».



Свое мнение о проведении спецоперации артист не высказывал.