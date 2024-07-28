Работа во Франции, списки против СВО, развод: где сейчас Игорь Черневич

Заслуженный артист России Игорь Черневич активно снимается в кино. Что известно о его личной жизни и политической позиции, почему он уезжал из РФ?

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Чем известен Черневич

Игорь Черневич родился 30 сентября 1966 года в городе Орша в Белоруссии.

После окончания школы он переехал в Санкт-Петербург и поступил в Институт водного транспорта, однако быстро потерял интерес к учебе. После первого курса Черневич вернулся на родину, где записался в драмкружок, а еще спустя год поступил в Ленинградский театральный институт.

Черневич снимался в лентах «Кольцо», «Никотин», «Дух», «Убойная сила», «Коктебель», «Мужчины не плачут», «Господа присяжные», «Жесть», «18–14», «Мы из будущего», «Парень с Марса», «Дед», «Очкарик», «Василиса», «Бирюк», «Город», «Триггер», «Чернобыль», «Гамлет», «Серебряный волк», «Оффлайн», «Отчаянная невеста» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Черневича

Первой женой Игоря Черневича была его однокурсница по Ленинградскому театральному институту Ирина Тычинина.

Второй избранницей Черневича стала актриса Екатерина Решетникова, которая на 10 лет младше его. В браке родился сын Филипп. В 2016 году супруги развелись.

Зачем Черневич уезжал из России

В 90-е годы Игорь Черневич уехал работать во Францию в театр «Бобин». Актер признавался, что реальность не оправдала его ожиданий.

«К сожалению, не могу сказать, что это был самый счастливый и плодотворный период моей жизни. В какой-то момент накатило отчаяние, пытался сбежать, но пришлось остаться — контракт! И меня впервые накрыла настоящая депрессия», — делился он.



После окончания полугодового контракта Черневич вернулся в Санкт-Петербург.

Что известно об отношении Черневича к спецоперации

В марте 2022 года публицист Михаил Шахназаров разместил в соцсетях список лиц, которые выступили против спецоперации и действий российской власти. В числе подписавшихся под призывом остановить СВО писатель отметил и Игоря Черневича.

В опубликованном призыве против проведения спецоперации говорилось, что подписавшиеся лица не верят в то, что «украинский народ нуждается в том, чтобы его освобождали».

Черневич эту ситуацию не комментировал и свое мнение об СВО не высказывал, но в своих ранних интервью он заявлял, что не считает патриотами тех, кто публично говорит о любви к стране или носит георгиевские ленты.

«Думаю, что патриоты все-таки те, кто останавливается на пешеходных переходах и пропускает людей. Кто не берет взятки. Кто выбрасывает сигареты в урну. Кто говорит "здравствуйте", "до свидания". Кто не губит леса. Кто уважает приезжающих в его страну. Это все, конечно, очень непросто. Но только такой патриотизм я хотел бы воспитать в себе и в своих детях», — высказывался артист.



Чем сейчас занимается Черневич

Игорь Черневич продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в картинах «Пациент № 1», «Лунатики», «Мерзлая земля», «Лада Голд», «Прелесть» и «Крутая перемена».

В 2024 году вышли ленты «Первый класс» и «Чайка» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Мужское слово», «Прометей», «Улица Шекспира» и «Длинный протокол» с Черневичем.