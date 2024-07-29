Как дочь Кончаловского училась на дизайнера, но попала в кино

Недавно стало известно, что в Москве е стартовали съемки детективного триллера "Маски", где у девушки главная роль.

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На самом деле, получается семейный подряд. Маша снимается в фильме, режиссером которого выступила ее тетя, Екатерина Двигубская, она сестра Егора Кончаловского. Екатерина – дочка актрисы Натальи Аринбасаровой от второго брака с художником Николаем Двигубским. Видимо, отношения в звездном семействе на должном уровне, так что Двигубская выбрала на главную роль любимую племянницу.

Мария со знанием дела рассуждает о своей героини:

“Для нее это история очень жесткого, резкого взросления и выхода из позиции жертвы. Но правильным ли был ее финальный выбор – остается за кадром. По атмосфере «Маски» напоминают мне ранние работы Йоргоса Лантимоса. Например, в «Убийстве священного оленя» персонажи загнаны в одно помещение, замкнутое пространство, и создается ощущение, что в мире есть только они».



Любопытно, что дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной не горела желанием идти по стопам родителей. Девушка окончила МХПИ и получила профессию графического дизайнера. Девушка даже создавала платки с собственным дизайном. Однако в кино она уже ранее снималась.

Кстати, в одном из интервью отец Марии, Егор Кончаловский сказал: