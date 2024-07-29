Умер советский кинорежиссер Олег Фиалко

На 79-м году жизни умер советский и украинский режиссер Олег Фиалко.

Причиной ухода из жизни стала тяжелая и долгая болезнь, сообщили коллеги кинодеятеля в социальных сетях.

Режиссер и киновед родился в городе Дружковка (ныне - подконтрольная Киеву часть ДНР) и закончил два факультета Киевского театрального института.

По признанию коллег, это сделало его режиссером и сценаристом с уникальным художественным чутьём. После окончания вуза трудился на Киевской киностудии имени А. Довженко.

Олег Фиалко снял такие картины как "Ералашный рейс", "Пробивной человек", "Возвращение Баттерфляй", "Садовник", "Имитатор". В последнем он снял звезду КВН Сергея Сивохо.