Русский голос Дауни-младшего высказался о возвращении актера в Marvel

Актер театра, кино и дубляжа Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru заявил, что с нетерпением ждет выхода фильма «Мстители: Судный день» от Marvel. Он отметил, что будет интересно понаблюдать за возвращением голливудского актера Роберта Дауни — младшего в рамках данной киновселенной. По словам артиста, он при этом понятия не имеет, кто такой Доктор Дум, которого сыграет Дауни — младший.

Буду ждать с нетерпением фильм, безусловно, это будет интересная работа. Хотя я понятия не имею, кто такой Доктор Дум. Поэтому мне вдвойне и даже втройне будет интереснее, — высказался Зайцев.



Он отметил, что Дауни — младший — блистательный актер. По словам Зайцева, ему интересно будет вновь озвучивать его, если этот фильм официально выйдет в России.

Роберт Дауни — младший блистательный актер, а работать с блистательным актером всегда праздник. При условии, конечно, что этот фильм будет в России официально. Все-таки санкции никто не отменял, и проблемы с кинопрокатом у нас по-прежнему остаются, — заключил российский голос Дауни — младшего.



Ранее стало известно, что Дауни — младший вернется в киновселенную Marvel. Он сыграет Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день». Новость о роли злодея для артиста, который уже известен в образе Железного Человека, стала шоком для фанатов.