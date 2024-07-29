Чем сейчас занимается Любовь Казарновская

Любовь Казарновская известна как актриса, оперная певица и автор книг о музыке. Как сейчас складывается жизнь артистки, что ее связывает с Украиной?

Чем известна Казарновская

Любовь Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве, окончила факультет актеров музыкального театра в институте Гнесиных и Московскую государственную консерваторию.

Творческая биография Казарновской началась в студенческие годы. Популярность ей принес Всесоюзный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки: она получила вторую премию. После этого стала петь в Государственном академическом Большом театре.

С начала 1990-х Казарновская начала сотрудничать с театром «Ковент-Гарден» в Лондоне и оперными театрами: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Ла Скала в Италии и другими.

Казарновская также известна как актриса. Она сыграла главные роли в картинах «Испанский час», «Анна», «Темный инстинкт».

Что известно о личной жизни Казарновской

Любовь Казарновская в 1989 году вышла замуж за австрийского продюсера хорватского происхождения Роберта Росцика. В 1993 году у пары родился сын Андрей Росцик. Сейчас он — скрипач, лидер «Квартета Малевича».

По данным СМИ, певица владеет недвижимостью в Италии, Австрии и Москве. Сама Казарновская рассказывала, что построила дом в селе Вятском Ярославской области.

Что связывает Казарновскую с Украиной

Любовь Казарновская в интервью проекту «Так сказать» рассказала, что на Украине у нее проживают родственники. По словам артистки, ее близкие адекватно оценивают сложившуюся политическую ситуацию.

«У меня в Киеве родственники. Люди абсолютно адекватные, люди ученые, которые все видят и понимают. Я думаю, что есть люди, у которых сознание „поплыло“ окончательно и бесповоротно, и они не хотят — даже в одних семьях — слышать про родственников в России и родственников там, на Украине. А есть люди, которые видят объективную картину», — поделилась она.



Говоря о будущем Украины, певица предположила, что НАТО продолжит использовать страну для своих целей.

«Украину будут использовать. Украина, в принципе, никому не нужна в плане государственного образования. Она нужна как плацдарм, где будут „вычищать перья“. И это, конечно, безумно страшно, потому что народ, который там живет и который сейчас так агрессивно настроен против России, должен осознать, что и нам внутри страны предстоит очень большая работа по перестройке всей системы», — уточнила Казарновская.



Как Казарновская относится к СВО

Любовь Казарновская, говоря о своем отношении к спецоперации, рассказала в интервью Вячеславу Манучарову, что понимает первопричину происходящих событий и то, что СВО «была неизбежна».

«Многие меня спрашивают: „Неужели вы не видите, что там происходит? Неужели вам не жаль?“ Как не жаль?! Как может женское сердце не жалеть матерей, сестер, жен... Мое сердце разрывается... Но я очень хорошо понимаю именно мировоззренческие вещи — идет переделка мира, которая началась давно», — сказала она.



Казарновская указала, что на настоящий момент не ездила в зону СВО с выступлениями, однако передала книги из своей частной коллекции в библиотеки Донбасса.

Как Казарновская относится к успеху SHAMAN

Любовь Казарновская считает, что сегодня зрители в России не хотят слушать лирическую музыку, им нужны песни о силе духа и внутренней мобилизации, и это сказалось на росте популярности певца Ярослава Дронова (SHAMAN).

«Ярослав очень хорошо считал время и те песни, которые написаны, они очень сработали на время. Мы не имеем права говорить — хорошо это или плохо. У него есть большой круг поклонников, которые считают, что это он талант, который нужен был стране. Он подобрал код. Дальше его творческий путь покажет, это надолго или это в моменте и в той ситуации, в которой он возник», — заявила певица.



Чем сейчас занимается Казарновская

Любовь Казарновская сейчас является художественным руководителем кафедры академического пения в Институте современного искусства и снимается для фильма «Отель „Онегин“», в котором играет роль хозяйки гостиницы.