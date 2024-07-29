Звездные наряды на красных дорожках всегда привлекают внимание публики. Однако мало кто задумывается о том, как именно эти роскошные платья и костюмы оказываются на знаменитостях.

Большинство актеров не покупают наряды для премий, а берут их напрокат или получают в подарок от модных домов. Это взаимовыгодное сотрудничество: знаменитости получают эксклюзивные наряды, а бренды – рекламу.

Процесс подбора образа начинается задолго до мероприятия. Обычно этим занимаются профессиональные стилисты, которые работают в тесном контакте с актерами и модными брендами. Они изучают последние коллекции, ведут переговоры с дизайнерами и подбирают варианты, наиболее подходящие для конкретной звезды и события.

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Некоторые актеры имеют долгосрочные контракты с определенными брендами и обязаны появляться в их нарядах на важных мероприятиях. Например, Дженнифер Лоуренс часто выбирает Dior, а Николь Кидман – Armani Privé.