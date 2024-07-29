Дружба с Ургантом и молчание об СВО: где сейчас Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин активно снимается в кино. Какие проекты с его участием выйдут в скором времени, как он связан с Евгением Пригожиным?

Чем известен Полухин

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Артист снимался в картинах «Охота на Золушку», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Старые дела», «Настоящие», «Шеф», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод», «Наше счастливое завтра», «Черная кошка», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Актер», «Модный синдикат» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Полухина

Кирилл Полухин женат на актрисе Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в вузе.

У супругов есть сын Иннокентий.

«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет. Сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь. Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — комментировал Полухин WomanHit.



Что Полухин говорил об Урганте

Кирилл Полухин учился на одном курсе с Иваном Ургантом. Он рассказывал, что хорошо общался с телеведущим.

«Шутки он выдавал наотмашь. За словом в карман не лез. Но и никогда не оскорблял своей остротой человека. Остроумие — это конек Вани Урганта. Да у него вся семья такая, что дед, что бабушка, что отец — с прекрасным чувством юмора. Сейчас он уже матерый шутник. Прошел такую школу на разных каналах. А когда мы учились, он еще просто барменом работал. Потом вырос до ведущего в ночном клубе. И затем пошло», — говорил Полухин.



Сейчас артисты редко видятся.

«Мы очень-очень редко пересекаемся — он в Москве, я в Питере. Мы, наверное, тысячу лет не виделись. Пути-дорожки расходятся, конечно, но я думаю, что при встрече обнимемся, руки пожмем», — рассказывал Полухин.



Как Полухин связан с Евгением Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл роль социолога Максима Шугалея в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.

«Фильм повлиял очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило. Могли только по рассказам пытаться воссоздать. И потом я спросил у Шугалея, было ли похоже то, что мы показали, на то, что пережил он. Максим сказал, что особенно точно были переданы разные состояния, через которые он прошел в камере: от „все кончено“ до „пустите меня“, включая „письма к жене“. Сказал, что, когда смотрел, видел на экране себя», — признавался актер «Вечерней Москве».



После выхода картины «16-й», которую окрестили «исповедью» Пригожина, Полухин заявлял, что нужно снимать больше подобных проектов.

«Потому что Родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — высказывался он.



Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в лентах «Трейдер», «Сны Алисы», «Король и Шут», «Папаша в бегах», «Отпуск в сентябре», «Бешенство», «Шеф. Мужская работа», «Телохранители», «Лада Голд», «Отставник. Защита Дедова», «Контуженный», «Отмороженные», «Большой дом», «Отставник. Ближний бой» и «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».

В 2024 году вышли проекты «777», «Точка опоры» и «20/22» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Лихие», «Кулачный», «Кто быстрее?», «Молодежка. Студенты» и «Чужой район — 4» с Полухиным.

«Я знаю все свои достоинства и недостатки. Иногда, когда смотрю кино, понимаю, где объективно недотянул, где можно было сделать лучше. Тогда спрашиваю себя, почему не сделал. И нахожу причины: времени не хватило, надо было больше работать над ролью. И в другой раз стараюсь это учитывать. Где бы я ни снимался, понимаю, что это моя работа, стараюсь делать ее честно, не давать себе поблажек», — отмечал актер.



Свое мнение о спецоперации Полухин не высказывал.