Для тех, кто знаком с российским кинематографом поверхностно, может показаться, что Павел Деревянко — комедийный актер. Однако он сыграл немало драматических ролей, причем не только на экране, но и в театре. У Павла профессиональное актерское образование, богатый жизненный опыт и огромное желание работать на благо отечественного кино и театра.

Биография Павла Деревянко до театра и кино

Павел Деревянко родился в семье рабочих завода «Красный котельщик» в городе Таганроге. Об актерской карьере мальчик в детстве не мечтал. Обучению в школе Паша уделял мало внимания. Зато у него были весьма разносторонние интересы: в разное время он усердно занимался бальными танцами, тяжелой атлетикой, учился на парикмахера, в медицинском и кулинарном училищах. В конце концов Деревянко решил попробовать свои силы на актерском поприще.

Успех в таганрогской театральной студии «Лестница» придал ему уверенности в себе, и Павел решил отправиться покорять столицу. Однако поступить с первого раза не получилось, тогда он устроился в шоу-балет «Телефон» и уехал с труппой на гастроли в Сочи. Через некоторое время Павел вернулся в родной город, играл на сцене в постановках «Лестницы», но мысль покорить Москву не оставляла его.

Деревянко вновь отправился в столицу и со второго раза сумел поступить в ГИТИС. Из-за низкой оценки за диктант его зачислили в вуз на платной основе, зато Павлу удалось попасть в мастерскую Леонида Хейфеца.

Несмотря на то что в биографии Павла Деревянко произошло такое значимое событие, до четвертого курса он уделял ряду предметов мало внимания. Однако ближе к концу обучения стал наверстывать упущенное и из-за перенапряжения несколько раз падал в обморок, в том числе на сцене во время дипломного спектакля.

Как Павел Деревянко стал получать главные роли

Роли в театральных постановках Павлу стали предлагать еще на втором курсе. Во время учебы и до появления на киноэкранах он сыграл в спектаклях:

«Затоваренная бочкотара»

«Имаго Pigmalionum»

«Портрет»

«Роберто Зукко»

«Русские горки»

«Шинель»

Через несколько лет Павел Деревянко был принят в труппу театра имени Моссовета. Однако он успевал играть в постановках других культурных учреждений — театра имени А. С. Пушкина и театра имени К. Станиславского. Так, он исполнял главную роль в «Крошке Цахесе» и был задействован в постановках «Мастера и Маргариты», «Вия», «Дяди Вани».

На киноэкране актер впервые появился в фильме «Ехали два шофера». Роль Кольки Снегирева была высоко оценена коллегами, после чего Павла стали активно приглашать в разные проекты. Несмотря на то что особой любви к работе в сериалах Деревянко не испытывал, от подобных приглашений он не отказывался. Павел понял, что занял правильную позицию, после успеха сериала «Участок», где он сыграл фельдшера Вадика. Его персонаж полюбился зрителям, хотя роли в сериале исполняли именитые звезды, которые могли затмить юного актера.

Павлу нередко предлагали роли комедийных героев, однако ему удалось избежать амплуа комика благодаря работе в фильме «Брестская крепость». Его долго не соглашались утвердить на драматическую роль Ефима Фомина, а сам актер до премьеры считал, что провалил проект. Однако лента была хорошо воспринята зрителями и критиками.

Всего Павел Деревянко сыграл на экране 140 ролей. Лучшими среди его работ, по версии «Кинопоиска», считаются фильмы и сериалы:

«Брестская крепость»

«Великая»

«Домашний арест»

«Есенин»

«Кошечка»

«Крепость»

«Кука»

«Люби меня»

«Салют-7»

«Участок»

«Конец славы»

Слухи о судимости Павла Деревянко

В прессе нередко появляются слухи о том, что у Павла Деревянко имеется судимость. Это действительно так, история случилась еще в студенческие годы. О том, что в действительности произошло, актер рассказывал в шоу «50 вопросов» на видеоканале «Макарена».

Во время учебы на первом курсе ГИТИСа Павел, как и многие студенты, устроился подрабатывать официантом. Однако эта работа приносила небольшой доход, и тогда будущий актер решил заработать на продаже легких наркотиков. Полиция быстро задержала неопытного продавца, Павлу Деревянко дали условный срок.

Павел рассказывал, что только в камере он осознал, что может сейчас потерять все, чего он достиг, а его планы стать актером могут не осуществиться. Сейчас актер с юмором относится к тому, что с ним произошло. В сериале «Проект „Анна Николаевна“» он сыграл камео — самого себя, актера Павла Деревянко, который по сюжету попал в полицейский участок, однако служители закона не поверили, что посадили за решетку кинозвезду.

Много женщин и одна жена Павла Деревянко

Коллеги, друзья и знакомые считают Павла Деревянко любвеобильным человеком. Он встречался с различными актрисами, моделями, бизнесвумен, среди которых Ольга Дымская, Вера Гоппен, Елена Князева, Алена Иванова, Зоя Фуць. Ему также приписывают роман с коллегой по съемочной площадке сериала «Супер-Бобровы» Оксаной Акиньшиной, что, впрочем, не соответствует реальности. Свадебное фото с Оксаной, которое Павел выложил в своем аккаунте в соцсети, оказалось постановочным и было снято для промо сериала.

Однако, несмотря слухи о романах, Павел Деревянко уже много лет сохраняет отношения со своей бывшей женой Дарьей Мясищевой. У них две дочери: старшая Варвара родилась в 2010 году, вторая дочь Александра появилась в семье Павла Деревянко и Дарьи в 2014 году.

Павел и Дарья несколько раз сходились и расставались. Точку в отношениях не поставили. В 2022 году актер опубликовал в своих социальных сетях фото из Таиланда, где он отдыхал вместе с Дарьей и дочерьми. Павел Деревянко написал, что они с бывшей женой приняли решение сохранить дружеские отношения, чтобы у дочерей была возможность полноценно общаться с обоими родителями. При этом Павел подчеркнул, что личная жизнь у них с бывшей женой у каждого своя.

А весной 2024 года артист появился на публике в компании дизайнера Зои Фуць. Павел Деревянко признался журналистам, что они с девушкой долгое время просто дружили, но однажды поняли, что любят друг друга. Судя по тому, что влюбленные проводят время с детьми актера, Дарья не осуждает выбор Павла.

Отношения Павла Деревянко с детьми

Благодаря тому что актер сохранил дружеские отношения с бывшей женой, он принимает активное участие в жизни и воспитании своих дочерей. Младшая Александра в 2021 году пошла в первый класс. Девочки учатся в загородной школе, где в классах не более 15 человек, а детей обучают по нестандартным методикам. Актер считает, что школа не должна ассоциироваться у детей с обязаловкой и муштрой, а вызывать только приятные эмоции.

У Павла Деревянко хрупкое здоровье?

Хотя в юности актер занимался тяжелой атлетикой и до сих пор сохранил подтянутую фигуру, у него есть ряд проблем со здоровьем. Так, в 2020 году Павел перенес операцию по коррекции зрения. А после очередного расставания с Дарьей Мясищевой артист несколько месяцев испытывал депрессию. Он даже обратился за помощью к доктору, который прописал ему антидепрессанты. Однако Деревянко не стал их принимать и вместо этого полностью посвятил себя работе. По его словам, это позволило ему эффективно решить проблему.

А для съемок фильма «Счастливый конец» Павлу пришлось прибегнуть к инъекциям ботокса, чтобы избавиться от морщин на лбу. При этом актер подчеркивает, что услугами пластических хирургов он никогда не пользовался. Кроме морщин, от которых Деревянко избавился, ничто не выдает его возраст. Сколько же лет Павлу Деревянко, спросите вы. 2 июля актеру исполнилось 47 лет.

Последние новости из жизни актера

В 2021 году Павел выложил в интернет видеозапись, где критиковал арест одной из известных публичных персон, оппонирующих Кремлю. Вскоре после этого из репертуаров театров исчезли все спектакли, где играл Деревянко. Это заставило его поклонников предположить, что артист собрался уезжать из страны.

Однако опасения поклонников не подтвердились. Весной прошлого года Павел рассказал в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», что уже пробовал сделать карьеру в Голливуде, но не сложилось. Его английский язык оказался недостаточно хорош для того, чтобы озвучивать роль. А гонорар оказался намного меньше тех, к каким актер привык в России.

В конце 2023 года актер стал участником громкого скандала, связанного с мошенничеством. Павел Деревянко вложил в криптовалюту несколько сотен миллионов рублей, в том числе заемных, однако прогорел. В начале 2024 года стало известно, что актер подал в суд на бывших партнеров по криптобизнесу, которые в конечном итоге его обманули.

Сейчас Павел Деревянко продолжает активно сниматься в российских фильмах и сериалах, играет в театре и уезжать никуда не собирается.