«Роман» с Порошиной и развод: что известно о Ярославе Бойко

Ярослав Бойко — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве.

После девятого класса он поступил в механико-металлургический техникум, но вскоре бросил учебу и ушел в армию. Служил в Пограничных войсках КГБ СССР.

Вернувшись со службы, Бойко стал студентом Киевского театрального института имени Карпенко-Карого, но, проучившись в вузе несколько лет, ушел из него: проблема возникла из-за того, что там преподавали на украинском языке, который он почти не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ.

Актер снимался в картинах «Страна глухих», «Самозванцы», «Чистый понедельник», «Сыщики», «В августе 44-го», «Подозрение», «Клетка», «Небо. Самолет. Девушка», «Дронго», «Радости и печали маленького города», «Неотложка», «Всегда говори „всегда“», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Одну тебя люблю», «Домработница», «Шерлок Холмс», «Берега любви», «В шаге от рая», «С небес на землю» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Бойко

В 1998 году Ярослав Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родилось двое детей — сын Максим и дочь Эмилия.

В 2001 году на съемках картины «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской. У пары закрутился роман, и Добровольская родила актеру внебрачного сына Яна.

«Они с Яном познакомились сами, но я рада, так и должно быть», — говорила Добровольская об общении Бойко с внебрачным наследником.



При этом тогда Бойко удалось сохранить отношения с Ходоркайте. Она простила супругу измену.

«У нас все хорошо. Эту ситуацию мы с женой даже не обсуждали. Она все понимает про мою профессию. Я часто уезжаю надолго: восемь месяцев в Киеве, полгода в Минске, наездами жил, на расстоянии все хорошо», — рассказывал Бойко в передаче «Судьба человека».



Однако в 2022 году супруги развелись.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — объяснял артист StarHit.



Был ли у Бойко роман с Порошиной

Ярославу Бойко приписывали роман с коллегой по сериалу «Всегда говори „всегда“» Марией Порошиной, но он эти слухи опровергал.

«Совсем недавно нам приписывали роман, и ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что она беременна не от меня. А я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее ребенком, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем», — говорил актер.



Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, но считает себя русским, так как на протяжении многих лет живет в России. По словам артиста, на родине его уже давно воспринимают как чужого.

«Приезжаю туда — „О, москаль приехал“. В Москве — „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — рассказывал Бойко KP.RU.



Свою маму он перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — отмечал актер в 2015 году.



Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Трое на качелях», «Снежный вальс» и «Как попасть в рай».

В 2023 году актер также снялся в картинах «Акушерка. Побочный эффект», «Всем по 50» и «Школа женского счастья».