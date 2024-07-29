Грузия, работа на Украине, слухи о критике СВО: где сейчас Алика Смехова

Актриса и певица Алика Смехова обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Чем сейчас занимается артистка, в каких проектах она задействована?

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Что известно о карьере и личной жизни Смеховой

Алика Смехова родилась в 1968 году в Москве в семье актера Вениамина Смехова, сыгравшего Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», и театроведа Аллы Смеховой.

Смехова окончила ГИТИС. Первую известность она получила как певица в 90-е годы. Среди ее песен наиболее популярной стала «Не перебивай» в дуэте с Александром Буйновым.

Дебют артистки в кино состоялся в 1985 году в комедии «Страховой агент». Широкую популярность она приобрела после выхода картины «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», где сыграла главную героиню Софью Бабицкую. Всего в ее фильмографии около 80 работ.

Актриса была дважды замужем. В третий раз Смехова не стала официально оформлять отношения, но обвенчалась с возлюбленным по имени Николай, которому в 2000 году родила сына Артема.

Спустя семь лет отношений Смехова ушла из семьи с ребенком к новому избраннику. Имя возлюбленного она не раскрывала. Мужчина оставил актрису, когда она забеременела. Сейчас она воспитывает наследников одна.

Как Смехова отреагировала на начало СВО

По данным СМИ, Алика Смехова после начала спецоперации опубликовала пост в соцсетях, в котором призвала остановить происходящее.

«У меня нет слов... Я не могу поверить в случившееся. Я против войны была, есть и буду. И сыновей своих я не для этого рожала и растила... и мои подруги в Украине тоже не для этого растили своих мальчиков. Остановите этот кошмар», — цитирует пост Смеховой портал 78.ru.



На настоящий момент соответствующая публикация в соцсетях артистки отсутствует. Никаких заявлений на тему СВО она больше не делала.

Артистку с Украиной связывают съемки и друзья. По словам Смеховой, ни разу, приезжая в Киев, она не замечала на себе осуждающего взгляда.

«Я работала недавно на Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни ватником, ни москалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика», — заявила она MK.RU.



Что Смехова говорила о России

Алика Смехова утверждает, что не представляет свою жизнь вдали от родины. Также артистка заверила, что никогда не смотрела свысока на простых жителей России.

«Родину не выбирают, я плохо представляю себя в отрыве от своей родины... Я много езжу по стране, и чем дальше, тем они проще, добрее и лучше», — сказала она.



Чем сейчас занимается Смехова, что известно о ее отъезде из РФ

Алика Смехова продолжает артистическую деятельность в России. В 2024 году с ней ожидается премьера фильма «Домовенок Кузя», где она сыграла Бабу-ягу. Также актриса появится в главной роли в ленте «Симон».

Смехову можно увидеть и на театральной сцене. У нее запланированы выступления в Москве и гастроли в Санкт-Петербурге с мюзиклом «Дон Жуан. Нерассказанная история».

На настоящий момент Смехова находится в Грузии. Фотографиями с отдыха она делится в социальных сетях.