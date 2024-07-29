Киев, усталость от Москвы, молодая жена: как живет актер Анатолий Котенев

Анатолий Котенев — актер театра и кино. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации?

Чем известен Котенев

Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.

После окончания школы он поступил в Свердловское театральное училище, однако спустя год был призван в армию. Демобилизовавшись, Котенев поехал в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ.

Актер снимался в картинах «Неизвестный солдат», «Снайперы», «Секретный фарватер», «Отряд специального назначения», «Дежа вю», «Человек со свалки», «Четвертая планета», «Из ада в ад», «Охота жить», «Побег из Гулага», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Жажда экстрима», «Синяя борода», «Катино счастье», «Лучший друг семьи», «Схватка», «Спасти босса», «Не уходи», «Корона», «Дом на краю леса», «Время первых», «Счастье из осколков», «Юморист», «Чужая», «Андреевский флаг», «Водоворот», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Котенева

Первой женой Анатолия Котенева была телеведущая Светлана Боровская. В браке родились двое детей — сыновья Владимир и Клим.

В 2014 году Боровская подала на развод. Выяснилось, что актер около 20 лет жил на две семьи. Боровская об этом узнала почти сразу, но долго терпела.

«Порой я просто прятал от жены глаза. Когда жена меня видела, мне кажется, она все понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной. Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть. Света поставила точку в наших отношениях», — вспоминал артист.



Его второй женой стала актриса Елена Карпович, которая младше его на 17 лет. Они познакомились на съемках картины «Ундина». У супругов есть дочь Софья.

Зачем Котенев уезжал в Лондон

В 2022 году Анатолий Котенев получил предложение сыграть в британском сериале от Netflix «Корона». В пятом сезоне проекта он сыграл первого президента России Бориса Ельцина.

Актер признавался, что его работа в сериале могла не состояться из-за проблем с документами: перед отъездом он постирал их вместе с вещами после рыбалки. Однако, несмотря на испорченный паспорт и вид на жительство, Котенев поехал в посольство Британии, где ему оформили нужные документы.

Артист отмечал, что получил очень большой гонорар за съемки в «Короне». Благодаря этому проекту он даже выплатил ипотеку.

Что Котенев говорил об Украине

Анатолий Котенев снимался в украинской драме «Жажда экстрима» в 2007 году. Тогда в интервью украинским СМИ он заявлял, что устает от Москвы, поскольку «там какая-та обреченность в людях».

«От Москвы устаешь очень сильно. Там какая-то обреченность в людях. Они зарабатывают деньги и не поднимают головы, не видят деревьев, я не знаю, когда они в последний раз смотрели на звезды. Машины у меня там нет — на съемки возят, а по личным делам я езжу в метро, пользуюсь маршрутками. Целую неделю москвичи захлопотаны, в пятницу узнаваемость резко повышается, в воскресенье — граничит с мордобоем: начинают пальцем в глаз тыкать. Не каждый реагирует ординарно», — говорил артист.



Также Котенев заявлял, что в Киеве «все любят общаться».

«Меня на время съемок поселили в частной квартире — так много народу, такая жажда жизни. Киев — полнокровный, все любят общаться, южане такие», — отмечал он.



Чем сейчас занимается Котенев

Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Счастливый случай!» и «Я тебя никому не отдам».

В 2023 году актер снялся в лентах «Командир», «ГДР» и «Смешная история». В 2024 году вышли картины «Северный полюс» и «Варшава`21» с его участием.

Свое мнение о спецоперации Котенев не высказывал.