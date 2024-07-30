Скончался народный артист России Булат Газданов

29 июля ушел из жизни Булат Газданов, советский осетинский и российский дирижер, композитор, гармонист, педагог, художественный руководитель и главный дирижер Национального оркестра народных инструментов Республики Северная Осетия-Алания - с 1975 года.

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Газданов - лауреат Государственной премии Северо-Осетинской АССР имени Хетагурова. В 2008-м музыкант был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.

О кончине народного артиста сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Ушел из жизни первый Герой труда Осетии. Невозможно переоценить тот огромный вклад, который Булат Гаппоевич внес в культуру Осетии и России, в сохранение и развитие национальной музыки, в подготовку многих поколений артистов", - сказано в некрологе.



Меняйло отметил: народный артист был ярким, бесконечно талантливым, он полностью посвятил себя музыке.

Музыкант скончался в Северной Осетии через месяц после своего 88-летия. Причина не названа.