На 51-м году жизни умер актер и музыкант Chino XL

На 51-м году жизни умер музыкант, продюсер и актер Chino XL (Дерек Эммануэль Барбоза). О кончине артиста сообщил профильный портал Rapreviews вместе с соболезнованиями родным и близким.

Рэпер прославился в 90-е годы, рос в музыкальной семье - его дядя Берни Уоррелл играл в музыкальной группе Parliament-Funkadelic. В 1996 году он подписал контракт с лейблом Рика Рубина Def American, и его дебютный альбом Here to Save You All сразу стал заметным явлением.

Со славой началось и противостояние с ныне покойным Тупаком Шакуром, которого он упомянул в одной из строк. Тот в ответ выпустил трек Hit 'Em Up, в котором "прошелся" по всем популярным на тот момент коллегам по жанру.

Chino XL снимался в мелодраме "Алекс и Эмма" с Люком Уилсоном и Кейт Хадсон, сериалах "Рино 911!", "CSI: Место преступления Майами", "Молодые и дерзкие".