Тим Блейк Нельсон заступился за Marvel из-за критики фильмов компании

Актёр Тим Блейк Нельсон, который сыграл доктора Сэмюэла Стернса в «Невероятном Халке», высказался по поводу критики фильмов Marvel Studios.

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По словам актёра, любая критика и слова о том, что Marvel делает фальшивое кино, наоборот, говорит о том, что подобный жанр кино жив. Нельсон считает, что супергеройское кино не умрёт, пока будет интересовать людей.

Когда люди критикуют эти фильмы и говорят: «Это ненастоящее кино» или: «Это смерть кинематографа», я на самом деле думаю, что это помогает кинематографу выжить. Это работает как обратный эффект.



Сам Тим Блейк сыграет Лидера — злодея со сверхразумом. Персонаж появится в четвёртой части «Капитана Америка» с подзаголовком «Дивный новый мир».

Премьера ленты состоится в США 14 февраля 2025 года.