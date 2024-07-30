Умерла актриса Эрика Эш из «Очень страшного кино»

Умерла 46-летняя актриса из «Очень страшного кино» Эрика Эш после борьбы с раком. Об этом сообщает зарубежное издание Variety.

© кадр из фильма

30 июля 2024 года стало известно о смерти Эш. Мать актрисы подтвердила скорбную новость и заявила, что дочь умерла после борьбы с раком молочной железы.

«Она была удивительной женщиной и талантливой артисткой, которая затронула множество жизней своим острым умом, юмором и неподдельным интересом к жизни. Память о ней будет вечно жить в наших сердцах», — высказалась мама умершей.



Эш известна по таким проектам, как «Оттенки синего», «Дядя Дрю», «Немыслимо хорошие вещи», «Черная леди» и «Очень страшное кино». Также она была задействована в театральных постановках на Бродвее.

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