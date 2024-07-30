«Поперхнулась кофе». Хоакин Феникс — о реакции Леди Гаги на его пение

49-летний актёр дал большое интервью о предстоящем фильме журналу Empire.

© кадр из фильма

Хоакин Феникс поразил вокалом коллегу по фильму «Джокер: Безумие на двоих», известную американскую певицу Леди Гагу. В беседе с Empire оскаровский лауреат, вернувшийся к роли Артура Флека/Джокера, сообщил, что, когда впервые запел, Гага пила кофе.

«Помню, как она поперхнулась своим кофе… и мне это дало такое приятное ощущение, такую радость и придало мне такой уверенности», - с улыбкой отметил актёр. «Гага всегда подбадривала, просто говоря: «Доверяй своим ощущениям, это прекрасно», - продолжил Феникс рассказывать о певице. В фильме-мюзикле она сыграла подругу Джокера - Ли или Харли Квинн. «Для кого-то, кто не является исполнителем в этом смысле, это может быть… некомфортным, чтобы так делать, но эмоционально заразительным».



«Джокер: Безумие на двоих» - сиквел фильма 2019-го «Джокер», в котором Феникс также исполнил главную роль. Согласно официальному синопсису Warner Bros., стоявшей за производством как первой, так и второй картин, в сиквеле действие будет разворачиваться в клинике Аркхэм.

«Артур Флек помещён в лечебницу в ожидании судебного процесса за преступления, совершённые в обличии Джокера. Борясь с раздвоением личности, Артур не только встречает настоящую любовь, но и обнаруживает музыку, которая всегда звучала у него внутри».



В фильме музыка играет ключевую роль в развитии отношений между Артуром и Ли.

«Важно было защитить это от неудачных фраз и случайно спетых неправильных нот, - добавил актёр о своих певческих способностях. - Артур вырос, слушая, как его мать проигрывала все эти песни по радио. Он не певец, и не должен звучать, как профессиональный певец. Он должен звучать как человек, который принимает душ и просто решил запеть».



Ранее с изданием побеседовала сама Леди Гага, лауреатка «Оскара» и «Грэмми», рассказав о самом большом вызове, с которым столкнулась при исполнении роли Ли/Харли Квинн.

«Люди знают меня под сценическим псевдонимом Леди Гага, так? Это я как певица, но фильм не об этом, - объяснила она. – Я играю персонажа, поэтому я очень много работала над таким пением, которое бы шло от Ли, а не от меня как от известной певицы. Это не похоже ни на что, что я делала раньше. Я училась профессиональному пению, так? Поэтому даже моё дыхание было другим, когда я пела за Ли».



Премьера в кинотеатрах фильма «Джокер: Безумие на двоих» намечена на 4-е октября.