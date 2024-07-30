Умер актер Угур Ташдемир, «голос» Николаса Кейджа и Фредди Крюгера

На 59-м году жизни умер турецкий актер, артист озвучки и дубляжа Угур Ташдемир.

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На родине он широко известен как актер, озвучивавший Николаса Кейджа более чем в 50 картинах.

Голосом Ташдемира говорил также Фредди Крюгер в "Кошмаре на улице Вязов", Уолтер Уайт в культовом "Во все тяжкие", Сол Гудман в "Лучше звоните Солу", Уилл Тёрнер в "Пиратах Карибского моря", Сон Ки Хун в "Игре кальмара" и другие персонажи.

Сын актера подтвердил смерть отца 28 июля в социальной сети Х (заблокирована в РФ). Известно, что два месяца он провел в реанимации, диагноз Угура Ташдемира не раскрывается.

Актер родился в 1965 году в Йозгате, закончил факультет финансов Стамбульского университета. Он увлекся любительским театром в 1987 году, а еще через два года начал активно сниматься в кино сериалах ("Аджи Хаят", "Халка", "Филинта"). Кроме работы в студии звучания, Угур Ташдемир проводил обучение этому ремеслу в Федеральной киноакадемии.