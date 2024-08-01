Дружба с Охлобыстиным, два развода: как живет звезда «Интернов» Демчог

Актер Вадим Демчог, известный по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», рассказал об отношениях со своим коллегой Иваном Охлобыстиным. Почему артисты больше не дружат, что известно о жизни Вадима Викторовича?

Чем известен Вадим Демчог

Вадим Демчог родился 13 марта 1963 года в эстонском городе Нарва. В школьные годы он занимался в Нарвском кукольном театре. После окончания школы поступил в ЛГИТМиК.

Начинающий актер после учебы первое время служил в Московском театре юного зрителя. В 90-е годы ему приходилось зарабатывать разными способами: он развозил товар по рынкам города, работал на стройке, перегонял из Европы машины.

При этом Демчог продолжал развиваться в творческой сфере: в 1992 году он работал ведущим на радио «Европа Плюс». Помимо этого, тогда вышел фильм «Шаги императора», где артист исполнил эпизодическую роль.

В 2001 году Демчог стал преподавателем и писателем. В произведении «Самоосвобождающаяся игра» он представил свое видение актерской профессии. В то же самое время он начал активно сниматься. Сначала актер появился в сериале «Улицы разбитых фонарей», после принял участие в проектах «Агентство НЛС — 2» и «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».

Постепенно фильмография артиста начала пополняться новыми ролями, однако самым известным проектом с его участием стал сериал «Интерны», который снимался с 2010 по 2016 год.

Актер признавался, что с момента премьеры картины зрители стали ассоциировать его с доктором-венерологом Купитманом.

«Люди! Еврей и алкоголик — мой Иван Натанович, а не я!» — говорил он в программе «Судьба человека».



Как Демчог относится к Охлобыстину

Вадим Демчог признался в интервью с блогером Надеждой Стрелец, что редко общается с коллегой по сериалу «Интерны» Иваном Охлобыстиным.

Демчог уточнил, что раньше они с Охлобыстиным были очень дружны. Актеры отмечали вместе различные праздники, включая Новый год и дни рождения. Однако сейчас, по словам артиста, они не на связи.

«Я безумно ценю его талант, его органику, его умение потоково погружаться в образ, тему. Я, как артист и исследователь феномена творчества, очень высоко его ценю», — поделился актер.



Ситком «Интерны» вышел в 2010 году на телеканале ТНТ. Сериал рассказывает о молодых и неопытных врачах, попадающих в смешные ситуации. Демчог сыграл в проекте заведующего кожно-венерологическим отделением Ивана Купитмана, близкого друга заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова (Охлобыстин).

Как сложилась личная жизнь Вадима Демчога

Вадим Демчог был женат дважды. Его первой супругой стала женщина по имени Юлия, в браке появилась дочь Анастасия.

«Ну, все так делали вроде бы, ну и мы так будем делать. Мы отношения зарегистрировали, но мы были друзьями очень хорошими. Но не больше! И произошло рождение этого человечка, но отношения не сложились», — признавался Демчог.



Пока артист в 90-е годы искал себе работу, возлюбленная нашла нового мужчину и ушла от него вместе с дочерью.

«Мое искусство никому не нужно было. Надо было выживать. И был человек, у которого был свой бизнес. Ну и был совершен тот выбор», — рассказывал актер.



По его словам, женщина не хотела устраивать встречи наследницы и родного отца, однако Демчог не видел в этом проблемы, поскольку и сам воспитывался в неполной семье.

При этом супруги расстались без конфликтов. Спустя время Демчог женился на Веронике Рябковой, которая подарила ему сына Вильяма, но брак тоже распался. Однако, в отличие от старшей дочери, с ребенком от Рябковой актер общается.