Кинокритик напомнил, от какой культовой роли отказался Жан Рено

Актер Жан Рено, которому сегодня исполнилось 76 лет, мог сыграть агента Смита в «Матрице», напомнил кинокритик Роман Григорьев. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что правильным решением было отказаться от данной роли, так как в Рено гораздо больше индивидуальности, чем нужно. По его мнению, актеру нужно играть маньяков или комедийных персонажей.

Думаю, что он был бы странным агентом Смитом. В «Матрице» правильно отказались от Рено, так как в нем индивидуальности больше, чем нужно для этой роли. Ему надо играть маньяков или в комедиях. Как супергерой он не смотрится, — пояснил Григорьев.



По словам кинокритика, актер Хьюго Уивинг, также игравший во «Властелине колец», отлично подошел на роль агента Смита, представляющего собой «дебила-робота, тупого и простого, с квадратным лицом». Эксперт добавил, что Рено сейчас непросто получать большие роли из-за возраста. Критик подчеркнул, что вины самого актера в этом нет.

Григорьев ранее заявил, что обвинения в домогательствах чуть не сломали голливудского актера Кевина Спейси. Эксперт отметил, что все обходили артиста стороной. По его словам, из одного фильма Спейси «вычистили», а в новые просто не хотели брать. Он выразил надежду, что актер после всей этой ситуации еще успеет сняться в кино.