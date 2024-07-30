Любовь к диетам, собственные похороны и Украина: как живет Ирина Розанова

Народная артистка РФ Ирина Розанова активно снимается в кино и сериалах, а также появляется в антрепризах, однако это не мешает ей блистать на светских мероприятиях. Как живет актриса, что известно о ее творческих планах и личной жизни?

Как Ирина Розанова относится к Украине

В 2017 году актриса играла в мини-сериале «Девичник», съемки которого проходили в Крыму. Актриса тепло отзывалась о коллегах и режиссере Виталии Павлове, снявшем комедию.

«Крым — давно родное для меня место. Еще до съемок. Пространство моей души. С родителями-актерами часто бывала здесь. Потом много снималась в Ялте», — рассказывала Розанова в одном из интервью позже.



В 2018 году Ирина Розанова снялась в фильме Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». События картины разворачиваются в Одессе в период строительства в Керчи Крымского моста. После премьеры Розанова положительно отзывалась о проекте.

В 2019 году Розанова сыграла в фильме Валерия Тодоровского «Одесса». Правда, съемки проходили не в самой Одессе, а на студии «Мосфильм». По словам Розановой, «декорации получились очень живые и в них до сих пор продолжают снимать, они стали настоящим теплым кусочком старой Одессы». Уже тогда актриса отмечала, что ей жалко людей, которые становятся жертвами «гражданских ссор».

«Гражданские ссоры — это большая беда. Когда происходят катаклизмы, прежде всего жалко людей. И лично для меня это трагедия. Я на Украине в детстве очень часто бывала», — говорила Розанова в интервью ТАСС.



В 2021 году актриса в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) оправдалась за съемки в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!». Она заявила, что в то время не следила за политической ситуацией и не знала, на что соглашалась.

СМИ сообщали, что Розанова включена в базу украинского центра «Миротворец».

Где сейчас Ирина Розанова

В 2024 году вышли проекты «Загляни ему в голову», «Престиж», «Взрослые», «Предпоследняя инстанция», «Сергий против нечисти. Яга» и «Светлаков +» с участием актрисы. Также на этапе производства находятся картины «Сергий против нечисти. Зов предков», «Самозанятые», «Плакса-2», «Лотерея», «Капитан четвертого ранга», «Детокс», в большинстве из которых Розанова сыграла главную роль.

В начале июля актриса сетовала, что в 2023 году ее начали «хоронить» в интернете. По словам Розановой, все началось из-за слухов о проблемах со здоровьем. Как рассказала артистка, о собственных похоронах она узнала во время отдыха на Бали. Розановой позвонили и спросили, жива ли она.

«Меня два года назад не похоронили, не успели. Я была на Бали. И мне звонят и спрашивают: „Ирина Юрьевна, [вы живы]?“ А я ответила, что жива, сижу на Бали, здесь обезьяны, вкусные рестораны», — рассказала актриса.



Как сложилась личная жизнь Ирины Розановой

Актриса была трижды замужем. Первым супругом Розановой был однокурсник по ГИТИСу Евгений Каменькович, однако брак распался через несколько лет.

Вторым мужем Розановой стал бизнесмен и продюсер Тимур Вайнштейн. В отношениях с ним актриса забеременела, однако выносить ребенка не смогла — случился выкидыш, пишет Пятый канал. Впоследствии пара распалась.

Третьим мужем артистки стал кинооператор Григорий Беленький. Они познакомились на съемках фильма «Дети понедельника». Однако и этот брак продлился недолго.

Розанова живет одна. Компанию ей составляет черный британский вислоухий кот Маркиз, которого она зовет Домовенок или Марик. Питомцу Розановой в этом году исполнилось 14 лет.

Актриса рассказывала, что не суеверна, однако у нее есть некоторые талисманы. Своим оберегом она считает необычное кольцо, а талисманом — бусы, доставшиеся от мамы.

«Если говорить об оберегах, то у меня есть кольцо, и там внутри написано: „Никогда не сдавайся“. Есть еще мамины бусы, которые я храню как талисман. У меня вообще от мамы остались многие вещи, которые мне дороги. Например, часики, я часто в них снимаюсь. Есть еще различные колечки. Там нет каких-то очень модных и эксклюзивных украшений, но они мне дороги больше любого бриллианта, потому что у них есть память и история», — откровенничала артистка.



На какой диете сидит Розанова

Розанова признавалась, что постоянно делает чекапы и проходит комплексное обследование организма. Кроме того, артистка любит диеты и в последнее время отказалась от глютена.