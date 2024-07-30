Российский актер умер в возрасте 33 лет

Российский театральный актер и певец Тимур Шивырев скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале «Саратовский Областной Театр Оперетты».

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«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.



Причины и обстоятельства смерти артиста не раскрываются.

Тимур Шивырев служил в Саратовском театре оперетты с 2018 года. Он выступал в составе хора.

Актер родился в 1991 году. Мужчина окончил Алтайский музыкальный колледж Барнаула и Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова.