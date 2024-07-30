Назван главный фильм, открывший Жану Рено дорогу в Голливуд

Брутальная внешность и «птичий нос» помогли актеру Жану Рено выделиться среди других и стать кинозвездой, считает кинокритик Роман Григорьев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что актер, которому сегодня исполнилось 76 лет, не похож на типичного красавчика. По словам кинокритика, у Рено достаточно сложная палитра картин для широкого зрителя. По его мнению, съемки в фильме «Леон» помогли актеру пробиться в Голливуд.

У него внешность как раз подходящая для кино, с такой специфической внешностью и становятся актерами. У него достаточно яркая внешность, птичий, острый нос, мужественное лицо, он брутальный француз, не похожий на типичного красавчика Делона или Бельмондо. Фильм «Леон» открыл ему дорогу в Голливуд, — пояснил кинокритик.



При этом, уточнил эксперт, основной интерес Рено представляет для домохозяев и киноманов. Григорьев подчеркнул, что у Рено нет основной крупной роли. Как считает критик, актер не смог полностью реализовать свой потенциал на 100%. Он допустил, что Рено еще появится на экране.

Кроме «Леона» и фильмов «Пришельцы», где Жакуй и его господин де Монмирай попадают из прошлого в будущее, в наше время и с какой-то французской алкоголичкой-проституткой пробираются в дом одного из их потомков ничего не помню. Остальное не произвело впечатления. Слишком мало времени на экране, может он еще что-нибудь и сыграет. В этом плане я сочувствую актерам, — добавил Григорьев.



Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) ранее заявил, что лучшим фильмом с участием актера Кевина Спейси является кинокартина «Семь». Эксперт отметил, что по логике он должен назвать лучшим фильмом «Красоту по-американски», но идти против собственных впечатлений не хочет.