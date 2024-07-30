Умер актер Арнальдо Дэлль'Акква

Не стало Арнальдо "Альдо" Дэлль'Акквы, знаменитого итальянского каскадера, постановщика трюков и актера, известного по длинному ряду картин, ставших несомненным культом.

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В частности, Арнальдо работал с Челентано в фильмах "Блеф" (18+) и "Синг-Синг" (18+), в картинах "Трое неукротимых", "Гладиаторе Мессалины" Ленци, в "Побеге из камеры смертников" Лупо, "Горилле" (18+), "Гнезде пауков" и на "Зомби 2" (18+) Фульчи - важнейшей для субжанра картине.

Плюс - ряд других: хорроры, джалло, спагетти-вестерны, еврокрайм, пеплумы, комедии.

Арнальдо Дэлль'Акква пришел в кино в 1962-м - как каскадер. На его счету - не менее 150 фильмов и сериалов.

Альдо родился 14 мая 1938 года. Умер 23 июля в Риме - на 87-м году жизни. Об этом сообщает IMDb, не разглашая причину.