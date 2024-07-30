Актер Сычев дал оценку актерскому дебюту своей младшей дочери

Актер Владимир Сычев высоко оценил актерский дебют своей дочери Маши в фильме «В потоке трех стихий». В комментарии «Пятому каналу» он сообщил, что думал, что многие ему льстят, когда хвалят талант наследницы, но убедился в том, что это — чистая правда.

Я как строгий зритель оцениваю ее очень хорошо. Мне понравилось, как она сыграла в этом фильме. Дебютировала очень достойно, это на мой взгляд, — отметил актер.



Он добавил, что очень гордится своей дочкой.

Даже по тому, как отзывались члены съемочной группы в фильме о фильме. Я сначала до того, как фильм смотрел, ее так очень сильно хвалили, я даже переживал, думал, может, мне льстят. Но потом посмотрел, она очень хорошо сыграла, поэтому я горжусь своей дочкой. Машенька молодец, — поделился Сычев.



Артист рассказал, что его дочери всегда восхищались его профессией и хотели пойти по его стопам. Но после столкновения с сурово реальностью такой работы осознали, что она требует огромного труда и большого количества времени.

С 25 июля на экраны вышла российская спортивная драма «В потоке трех стихий». В центре сюжета — профессиональный прыгун в воду Влад Фокин. Он прославился участием в Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. Титулы и награды больше не имеют для него значения, он переживает черную полосу как в карьере, так и в личной жизни. Его отец не знает, как помочь сыну, однако у спортсмена появляется возможность все изменить, если он поможет следственным органам в расследовании громкого преступления. Для этого главный герой едет в Крым и встречает там старого друга, который помогает преступникам.