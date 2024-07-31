Карен Фукухара хочет, чтобы ее героиня из «Пацанов» убила Хоумлендера

Хоумлендер — сильнейший супергерой сериала «Пацаны», который стал негласным лидером Семёрки. Во вселенной шоу убить его мечтает, наверное, каждый. В том числе и персонаж Карен Фукухара, Кимико.

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В недавнем интервью актриса рассказала, что хочет расправиться с Хоумлендером в духе Арьи Старк из «Игры престолов». Таким раскладом Карен была бы довольна, но вряд ли авторы проекты завершат историю Хоумлендера именно таким образом.

"Я хочу испытать момент Арьи Старк. Тот самый, когда она победила Короля Ночи."



Четвёртый сезон «Пацанов» завершился недавно. Шоу получит и пятый сезон, который станет финальным. Будет ли Amazon развивать проект дальше без участия шоураннера Эрика Крипке — это ещё предстоит узнать.