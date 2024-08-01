Лукерья Ильяшенко назвала лучшего партнера в кино

Актриса Лукерья Ильяшенко поделилась в беседе со «Страстями», что ее самый лучший партнер в кино — Владимир Машков. По ее словам, он является большим профессионалом.

Он очень трепетно относится к партнеру. Игра — это всегда взаимодействие двух людей, это всегда реакции. Грубо говоря, есть два актера, которые произносят текст и провоцируют друг друга на эмоции. Владимир Львович — тот актер, который всегда подыграет, даст на что-то отреагировать, всегда поможет! — поделилась актриса.



Ильяшенко также выделила Сергея Безрукова, который всегда помогает и вселяет уверенность в коллег. Она отметила, что Безруков понимает, что партнер в одном кадре с ним тоже должен быть хорош.

Безруков поможет, подскажет, расскажет, похвалит. Вселит в тебя такую уверенность, что ты подумаешь: «Вау! Классно получилось!» — добавила актриса.



Ранее актриса Юлия Пересильд призналась, что Владимир Машков является очень интересным человеком, мегапрофессионалом и мегатрудягой. Вместе с тем она отметила, что Машков является «опасным партнером» по съемкам. По ее словам, это значит, что актер умеет импровизировать в кадре. Себя Пересильд тоже относит к этой категории профессионалов.