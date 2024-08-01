Слухи об отъезде из РФ и новые проекты: куда пропал Фоменко

Заслуженный артист России Николай Фоменко продолжает творческую деятельность, в 2024 году планируется премьера сразу нескольких картин с его участием. Что известно о его позиции по СВО, как сложилась личная жизнь актера, правда ли, что он собирался покинуть РФ?

Правда ли, что Фоменко собирался уезжать из России

Telegram-канал Diana Spletni Live со ссылкой на латвийский портал Otkrito.lv сообщал, что Николай Фоменко выступит 9 июля в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

«9 июля в 19:30 в концертном зале Dzintari (Turaidas iela 1, Jūrmala) впервые в Латвии состоится концерт с участием популярного артиста театра и кино, музыканта, теле- и радиоведущего, создателя и участника легендарного бит-квартета „Секрет“ Николая Фоменко и его друзей, выдающихся артистов», — говорится в анонсе.



Заявлялось, что в программе «Фоменко и его друзья» примут участие баянист Айдар Гайнуллин из Германии, казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева, ансамбль Gentlemen’s Strings с контрабасистом Григорием Ковалевским, а сам Фоменко выступит в роли рассказчика, который прочитает отрывки из произведений Ивана Бунина, Михаила Зощенко, Николая Лейкина, Сергея Довлатова, Василия Шукшина и Михаила Жванецкого.

«Яркое представление станет незабываемым культурным событием для всех ценителей искрометного юмора и страстной неподражаемой манеры исполнения великих произведений из золотого фонда мировой музыкальной культуры», — обещали организаторы.



Стоимость билетов начинается от €20 (около двух тысяч рублей). Самая дорогая «проходка» обойдется в €60 (около шести тысяч рублей).

В комментариях к посту Diana Spletni Live артиста осудили за планируемую поездку в Латвию.

«Чувак определился», — написала одна из подписчиц.



«Настолько все плохо, что Фоменко впервые приедет в Латвию. До этого 30 лет в упор такую страну не видел», — отметила другая.



«Ничего нового. Всегда таким был. Несколько лет назад озвучивал русофобские мысли в адрес России как раз из Латвии — на радио местном оппозиционном сидел. Найдите его эфир вместе с Ярмольником. Тот тоже еще тот фрукт», — напомнила пользовательница Елена.



В итоге выступление не состоялось. Как пишет 78.ru, Фоменко отказался выступать в Юрмале из-за реакции на предстоящий концерт в России. Шоумена срочно заменили другим артистом, а самого его в Латвии объявили «дрогнувшим».

Что Николай Фоменко говорил об СВО

Николай Фоменко после февраля 2022 года не высказывал позицию о специальной военной операции на Украине.

При этом в мае 2022 года, комментируя заявление Юрия Шевчука об СВО, после которого на лидера группы «ДДТ» составили протокол за дискредитацию ВС РФ, артист напомнил, что исполнитель всегда был патриотом России. По словам Фоменко, люди не должны менять свою точку зрения под сложившуюся ситуацию.

«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — отметил Фоменко.



Что известно о личной жизни Фоменко

Николай Фоменко был женат четыре раза. В первом браке с актрисой Рэмой Лебедевой у него родилась дочь Екатерина.

Пара рассталась спустя пять лет совместной жизни из-за танцовщицы Людмилы Гончарук. Второй брак Фоменко продлился 10 лет. Считалось, что у артиста и танцовщицы не было общих детей, однако в 2021 выяснилось, что когда-то на свет появилась Дарина Одинцова, их дочь. Она стала актрисой, с отцом не общается.

Третьей женой Фоменко была актриса Мария Голубкина. У пары родились сын Иван и дочь Анастасия. Супруги прожили вместе 12 лет. Долгое время знаменитости не оглашали причину развода, однако спустя время Голубкина рассказала, что изменила мужу.

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит и вряд ли он сейчас изменился», — сказала она в программе «Судьба человека».



В марте этого года Голубкина заявила, что по отношению к бывшему супругу у нее осталось много претензий.

«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий», — призналась актриса в интервью Валерии Гай Германике.



Вскоре после третьего развода Фоменко женился на руководителе пресс-службы Совета Федерации Наталье Кутобаевой. В 2009 году у пары родился сын Василий.

Где сейчас Фоменко

В 2024 году на экраны выйдет фильм «Федя. Народный футболист», где артист сыграл главную роль. Также зрители увидят Фоменко в картинах «Подвиг» и «Министерство Всего Хорошего».

Кроме того, в текущем году с участием Фоменко уже вышел четвертый сезон популярного сериала «Беспринципные», а также картина «Он + Она».

В январе 2024 года вокалист и один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов рассказал, что коллектив совместно с Фоменко ведет работу над созданием песен. Музыкант отметил, что название альбома не определено.