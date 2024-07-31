Звезда «Мандалорца» Джина Карано подала в суд на Disney

В феврале этого года Джина Карано, известная по роли Карасинтии в сериале «Мандалорец», подала в суд на Disney из-за дискриминации. По мнению актрисы, компания уволила её из-за политических высказываний, сделанных несколько лет назад в «Твиттере» и TikTok.

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Судебные тяжбы продолжаются, и в качестве потенциальных свидетелей актриса указала в иске Педро Паскаля и президента Lucasfilm Кэтлин Кэннеди. По словам Карано, эти люди могут подтвердить её показания.

Ожидается, что судебное заседание пройдёт 25 сентября 2025 года. В рамках него поднимутся ряд спорных вопросов: действовал ли у Джины Карано контракт на момент 10 февраля 2021 года, когда Disney предположительно уволила её, а также относилась ли компания к коллегам актрисы мужского пола как-то иначе.

Ранее женщина отмечала, что своими постами не хотела никого оскорбить, а все обвинения в разжигании вражды назвала обычными домыслами.