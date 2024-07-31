Ушел из жизни итальянский актер Роберто Херлицка

Ушел из жизни Роберто Херлицка, итальянский актер кино и телевидения - Алинардо Гроттаферратский из сериала "Имя розы" (18+). Артиста, лауреата и номинанта ряда наград, не стало 31 июля.

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Здоровье 86-летнего актера неуклонно ухудшалось после смерти жены, актрисы Кьяры Каджоли, скончавшейся в июне.

Некролог, в котором Херлицка назван одним из самых выдающихся итальянских театральных актеров современности, публикует Il Post. Причина смерти не называется.

Роберто Херлицка родился в Турине в 1937 году в семье чешского еврея, который во время войны сбежал в Аргентину. Роберто остался в Италии и пользовался фамилией матери - Беррути. Изучал театр в Национальной академии драматического искусства.

В кино дебютировал в 1973-м. На ТВ - в 1960-м. Фильмография - более ста пунктов: "Пармская обитель" 1982-го, "Очки в золотой оправе", "Очи черные" Никиты Михалкова (лента номинировалась на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль"), "Демоны Санкт-Петербурга".