Фильм «Тополиный пух» и новые проекты: как живет Антон Лапенко

31 июля состоялась премьера ленты «Тополиный пух», в которой одну из главных ролей сыграл Антон Лапенко. Как сейчас живет актер, что известно о его творческих планах и личной жизни?

Как прославился Антон Лапенко

Лапенко родился 1 сентября 1986 года в подмосковном Зеленограде в многодетной семье. У него одиннадцать братьев и четыре сестры, разница между самым старшим и самым младшим ребенком составляет 24 года. В 2003 году отец Лапенко умер, и мать воспитывала детей одна.

В беседе с Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), блогер рассказывал, что его многочисленная семья всегда, даже в самые тяжелые времена, оставалась дружной. Детей с ранних лет приучали к труду и помощи по дому.

На лето семья уезжала в деревню в Калужской области к родственникам отца. На 40 сотках земли они выращивали урожай, которого хватало почти на всю зиму. Кроме того, семья собирала грибы и ягоды.

Несмотря на стесненное финансовое положение, все дети занимались в различных кружках по интересам, ходили в музыкальную школу и на спортивные секции. Сам Лапенко в подростковом возрасте увлекался футболом, слушал рок-музыку и много читал. Получив аттестат о среднем образовании, он несколько лет раздумывал, чем хочет заняться, и в итоге в 2006 году поступил на актерский факультет ВГИКа.

В 2011 году Лапенко успешно окончил институт. За роль в дипломном спектакле он получил премию «Золотой лист» и денежное вознаграждение в размере $2000. На эти деньги актер купил себе автомобиль «Ситроен», который ласково называл «малышкой Жози».

Лапенко дважды пробовал работать в театре, однако оба раза у него не складывались отношения в коллективе. После этого актер решил заняться самостоятельным творчеством.

Поначалу Лапенко перебивался маленькими ролями в рекламе и малобюджетных сериалах. Он мелькал на экране в амплуа разносчика пиццы, курьера, таксиста и мелкого бандита. Однажды актер снялся в клипе Димы Билана «Про белые розы» и артхаусной короткометражке «Француз».

С 2016 года карьера Лапенко пошла вверх. Тогда он устроился на работу в Электротеатр «Станиславский», а уже в 2019 году подарил пользователям сериал — свои забавные ролики. Всех героев он играл сам. На съемках актеру помогали братья, похожие на него как две капли воды, реквизит закупался на местных блошиных рынках, а локациями для съемок становились самые обычные места в Зеленограде и его пригороде.

Со временем ролики Лапенко стали популярны, количество подписчиков росло. Творчеством актера заинтересовался креативный продюсер канала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. Он и предложил актеру снять для YouTube сериал «Внутри Лапенко», который целиком обошелся в 3,5 миллиона рублей.

Инженер, художник, певец, журналист, «выживальщик», работяга-алкаш и другие герои очаровывали своей искренностью и самобытностью. Лапенко признавался, что многие его персонажи действительно были списаны с реальных персон. Например, прототипом ведущего шоу «Загадки дыры» стал молодой Леонид Парфенов.

После выхода сериала количество подписчиков за три месяца достигло полутора миллиона человек. Настоящей сенсацией стало интервью Лапенко Юрию Дудю, которое за два дня посмотрели более девяти миллионов человек, что стало абсолютным рекордом канала «вДудь».

Что известно о личной жизни Антона Лапенко

Актер не афиширует свою личную жизнь. В сентябре 2020 года ему приписывали роман с партнершей по сериалу «Чики» Аленой Михайловой. Поводом для этого стало то, что молодые люди вместе пришли на вечеринку на фестивале «Кинотавр». Позже выяснилось, что, кроме дружбы, их ничего не связывало.

В 2021 году Лапенко подтвердил отношения с певицей и актрисой Мусей Тотибадзе. Портал rambler.ru сообщал, что между знаменитостями завязались действительно серьезные отношения.

Где сейчас Антон Лапенко

Сейчас Лапенко продолжает творческую деятельность. Он играет в различных фильмах и сериалах. Сейчас на этапе производства находятся ленты «Исчезнувший велосипедист», «Группировка „Нежить“» и «Волшебный участок — 2».

31 июля в кинотеатрах вышел фильм «Тополиный пух». В ленте Лапенко сыграл главную роль вместе с Аглаей Тарасовой. Фильм рассказывает историю одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Жизнь мужчины меняется, когда он влюбляется в авантюристку и сталкивается с киллером-пенсионером.