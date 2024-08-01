Брак с Фоменко, измены мужу, Пугачева: что известно о Марии Голубкиной

Советская и российская актриса Мария Голубкина дала новое интервью и рассказала, как сегодня живут ее дети от бывшего супруга и коллеги Николая Фоменко. Что известно о жизни артистки?

Как живут дети Голубкиной от Фоменко

Дочь и сын Марии Голубкиной от Николая Фоменко обосновались в Германии и пока не вернулись в Россию. 50-летняя актриса в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия» рассказала, как сегодня поживают ее наследники.

Голубкина уверена — она сделала все возможное для благополучия своих детей. Немалый вклад в воспитание Анастасии и Ивана внес и их звездный папа Николай Фоменко. Именно артист настоял на том, чтобы наследники получали образование за границей. Поначалу Мария Голубкина противилась такому решению, но со временем сдалась.

«Какая я мать? Я делаю все, что могла, для своих детей. И, наверно, если говорить о том, какая я мать, то это, наверное, в первую очередь, отношение к их отцу. С большим уважением отношусь к нему, несмотря на то, что у нас были вещи, которые мне не нравились. Я считала, что надо сделать по-другому, надо сделать это не сейчас, а потом. Я уступала ему в его решениях относительно наших детей. Мне не нравилось это совсем, было больно. Мне казалось, если они поедут учиться куда-то далеко от дома, я буду скучать. Но приходилось поскучать. Зато я понимаю, что его решения правильнее, чем мои, потому что он умнее. То, что делает Николай Владимирович — абсолютно правильно, несмотря на то, что плевать он хотел на мои чувства. В этом случае я его поддерживаю», — поделилась Голубкина.



Вероятно, пока дети Голубкиной и Фоменко не собираются возвращаться в РФ, ведь за границей у них уже налажена жизнь.

«Дети учатся, они еще маленькие по нынешним временам. Ване — 22 — это вообще еще детский сад. Насте — 26. Они учатся и работают. То есть у них вообще нет свободного времени», — добавила артистка.



Что известно о личной жизни Голубкиной

Мария Голубкина была замужем за актером Николаем Фоменко с 1995 по 2008 год. Долгое время артисты не оглашали причину развода, однако спустя время Голубкина призналась, что изменила мужу.

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит и вряд ли он сейчас изменился», — заявляла она.



В 2023 году Голубкина также сообщила, что у нее осталось много претензий по отношению к бывшему супругу.

В программе «Звезды сошлись» актриса сообщила, что расставание произошло из-за того, что она не дала Фоменко построить бассейн.

«Рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал мне, что я не дала ему построить бассейн. А он его построил в итоге. У него дом еще больше, чем у меня. Я спрашивала: „Ну как?“. Он отвечал, что это ужас. Когда он уезжает, ему надо все оббежать, закрыть все окна. Бассейн — это постоянные траты на химию, плюс чистить надо. Там плесень, водоросли», — отмечала она в программе «Звезды сошлись» на НТВ.



Что Голубкина говорила про Пугачеву и Киркорова

В 2021 году в соцсетях Мария Голубкина в шутку предложила снять проект под названием «Ни стыда ни совести». В качестве примера она привела журналиста Ксению Собчак и режиссера Константина Богомолова. По ее мнению, супруги подходят под это описание.

Также Голубкина упомянула народных артистов Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.