«Тополиный пух» и постельные сцены: чем занимается Аглая Тарасова

31 июля состоялась премьера фильма «Тополиный пух», в котором Аглая Тарасова сыграла главную роль. Как живет актриса, куда она пропала, что известно о ее личной жизни и творческих планах?

Правда ли, что у Аглаи Тарасовой нет актерского образования

Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Девушка училась на факультете политологии в Санкт-Петербургском государственном университете.

Актерского образования у Аглаи Тарасовой нет. Однако это не помешало девушке сыграть одну из главных ролей в популярном сериале «Интерны», который помог обрести актрисе славу.

«Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования и так далее. Будет лукавством сказать, что я всегда спокойно говорила на эту тему. Конечно, нет, много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого еще больше в себя не верила. Но с возрастом прошло. Снимаясь много лет в таких разных и интересных проектах, я понимаю — блатом или везением это точно нельзя объяснить. Многое меня задевает, но я знала, что путь будет не всегда легким, я стараюсь сохранить в себе доброту и честно делать то, что мне нравится», — говорила Тарасова в интервью Sobaka.ru.



В 2018-м она получила первую большую роль в большом кино. Тарасова сыграла Надежду Лапшину в фильме «Лед». В последующие годы она исполняла главные роли в картинах «Смертельные иллюзии», «Беспринципные» и множестве других.

Как сложилась личная жизнь Аглаи Тарасовой

Первой большой любовью Тарасова называла коллегу по «Интернам» Илью Глинникова, который сыграл Глеба Романенко. Пара год скрывала роман, однако все же рассекретила его на премьере комедийного фильма «В спорте только девушки». Молодые люди несколько раз расставались, однако точку в отношениях поставили лишь в 2016 году.

На съемках картины «Лед» Тарасова познакомилась с сербским актером Милошем Биковичем. В 2017 году стали появляться слухи, что актеров связывает не только работа на съемочной площадке. О своих отношениях Тарасова и Бикович рассказали в начале 2018-го в студии «Вечернего Урганта». Однако уже в апреле актриса призналась, что рассталась с коллегой после полутора лет отношений. Актеры смогли сохранить дружеские отношения и продолжить работать вместе. Бикович и Тарасова вместе сыграли в картине «Холоп-2».

«Она очень хорошая комедийная артистка. Думаю, что в этой роли она раскрылась еще больше, чем раньше. Я рад за нее, потому что мне ее работа в кадре нравится», — заявил Бикович в интервью для «Вокруг ТВ».



На вопрос журналистов, каково ему было сниматься в фильме «Холоп-2» со своей бывшей девушкой, актер ответил категорично: «Профессионально». После уточнения, что имеется в виду Тарасова, Бикович серьезно сказал: «Я понимаю, там их больше не было. Бывших больше не было».

В середине 2019 года у актрисы начался роман с американским продюсером и режиссером Дарреном Аронофски. Избранник Тарасовой старше нее на 25 лет. Он прилетал в Москву на ее день рождения.

Где сейчас Аглая Тарасова

В 2024 году состоялись премьеры сериалов «Беспринципные-4», «Саша и Питер», «Морозко», в которых Тарасова сыграла главную роль. В ленте «Морозко» партнером актрисы по съемочной площадке стал юморист Евгений Городницкий. Комик поделился воспоминаниями о съемках постельной сцены с Тарасовой.

«Процесс съемки интересный — все лишние выходят, остаются только оператор, актеры и режиссер. Прикольно было, когда Аглая начала выбирать, где мы это будем делать. Стол, кресло, подоконник, прижать к шкафу. Что было выбрано? Посмотрите сериал и узнаете», — рассказал Городницкий.



31 июля состоялась премьера фильма «Тополиный пух», в котором Тарасова сыграла вместе с Антоном Лапенко. Фильм рассказывает историю одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Жизнь мужчины меняется, когда он влюбляется в авантюристку Юлю (Аглая Тарасова) и сталкивается с киллером-пенсионером.