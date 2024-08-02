Роман с Климовой, дочь в США, поездки в Киев: как живет актер Петр Красилов

Заслуженный артист России Петр Красилов не снимается в кино с 2019 года. Чем он занимается сейчас, как живет, что известно о состоянии его здоровья?

Чем известен Красилов

Петр Красилов родился 3 июня 1977 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

Красилов снимался в картинах «Бедная Настя», «Грехи отцов», «Не родись красивой», «Все смешалось в доме...», «Гончие», «Второе дыхание», «Варенье из сакуры», «Карусель», «Записки экспедитора Тайной канцелярии — 2», «Удиви меня», «Мамочка моя», «Людмила Гурченко», «Вернешься — поговорим» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 27 работ.

Что известно о личной жизни Красилова

Во время учебы в Щепкинском училище у Петра Красилова был роман с актрисой Екатериной Климовой.

Актриса Наталья Селиванова родила Красилову сына Ивана. Артисты жили вместе долгое время, но не регистрировали отношения официально.

В 2022 году наследник Красилова рассказал, что почти не общается с отцом.

«С восьми-девяти лет помню папу. Приходил на день рождения меня поздравлять. Я всегда думал, что он занят все время, даже особо не интересовался им. Мне хватало того, что он появляется», — признался он в программе «Звезды сошлись».



В 2005 году Красилов женился на актрисе Ирине Шебеко. В 2006 году у пары родилась дочь Александра.

В 2017 году артист сообщил, что его супруга вместе с дочерью уехала в США.

«Ира улетела учиться на фотографа в Лос-Анджелес. Доченьку забрала с собой. Они живут в двушке, которую мы недавно купили. Саша ходит в третий класс, учится игре на гитаре и флейте. Девочки прилетают на каникулах», — делился он.



В 2021 году стало известно о разводе Красилова и Шебеко.

Что известно о состоянии здоровья Красилова

В 2021 году Петр Красилов переболел коронавирусом. После этого у артиста начались проблемы со здоровьем. В частности, он поправился на 30 килограммов.

«Последствия были очень серьезными. Я набрал 30 лишних килограммов. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был года четыре года назад, надо оторвать свой зад от дивана, извините, за выражение. Это я и делаю», — признавался Красилов в передаче «Ты не поверишь!»



Благодаря правильному питанию и активному образу жизни Красилов смог сбросить 20 кг.

Что Красилов говорил об Украине

В 2017 году Петр Красилов был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма после 2014 года. Актер отмечал, что гордится тем, что попал в этот список.

«Изначально относишься к этому несерьезно, потому что это глупость. Я знаю многих артистов, режиссеров, которые в эти списки попали и которых я очень люблю, уважаю и у некоторых учусь. Если я в этом списке, я могу сказать, что горжусь этим. Значит, я что-то хорошее умудрился в своей профессии сделать», — заявлял он на пресс-конференции в Симферополе в 2018 году.



Актер также рассказывал, что неоднократно ездил на Украину до того, как был внесен в черный список. По словам Красилова, никто в Киеве не смотрел на него с ненавистью.

«Когда я еще не был внесен в эти списки, я приезжал в Киев и не видел там ни одного человека, который смотрел бы на меня с ненавистью. Я ходил по улицам, разговаривал на русском языке, никто мне в лицо не плевал за это», — отмечал он.



Чем сейчас занимается Красилов

Петр Красилов последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышел сериал «100янов» с его участием.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это как для актера интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах „Бедная Настя“ или „Не родись красивой“», — признавался он.



При этом артист продолжает играть в театре. Сейчас он задействован в постановках «Двое в лифте, не считая текилы», «Осенний роман», «Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2002», «Время обнимать», «Идеальная жена», «Когда ангелы шутят», «Чехов-Gala» и «Главная роль».