«Надеюсь, мне удастся поработать с ним». Мэтт Дэймон — о своем двойнике-актере

После многих лет сравнений Мэтта Дэймона наконец спросили, считает ли он, что он похож на своего так называемого двойника Джесси Племонса, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте.

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«Конечно, да, да, да, абсолютно», — подтвердил 53-летний оскароносный сценарист в телепрограмме в понедельник.



У Мэтта остались приятные воспоминания о съемках в Техасе, где съемочная группа «сходила с ума» из-за их сильного сходства.

«Пять человек подходили ко мне до того, как я встретил его, и они говорили: 'Ты не поверишь, насколько этот парень похож на тебя», — рассказал актер. «Фотограф сфотографировал нас вместе, потому что я не мог в это поверить. Он был похож на меня больше, чем я был маленьким. Как будто мое 11-летнее лицо не было похоже на то, что вырастет и станет мной. Он был похож на меня в точности. Я подумал: 'Это действительно странно».



Мэтт продолжил: