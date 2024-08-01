Трудное детство: голливудские актеры, выросшие в бедности

В последние годы в Голливуде идёт бурная дискуссия о непо-детях – тех, что родились в семьях актёров или приближённых к кинобизнесу. Куда ни посмотри, практически каждый имеет знаменитых родителей или родителя. Злопыхатели утверждают, что старшие помогают с карьерой младшим, то есть, на крупнейшей американской «фабрике грёз» процветает блат. Но многие звёзды, на самом деле, имеют более скромное происхождение и являются выходцами из семей рабочего класса. В этом обзоре узнаем о них подробнее.

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Сара Джессика Паркер

Актриса выросла в Огайо в большой семье с семью братьями и сёстрами. Она не раз рассказывала о том, как нуждались её родители, будучи не в состоянии иногда оплачивать счета. Более того, были признаны малоимущими и получали льготы. Её мать была заведующей детским садом, а отчим – водителем грузовика, и они всё-таки нашли способ поддержать мечты Сары Джессики об актёрской карьере, переехав в Нью-Йорк, чтобы она могла выступать на Бродвее.

Сэмюэл Л. Джексон

Большую часть своей карьеры актёр сражался за право постоянно работать. Для сына матери-одиночки, работавшей на фабрике в Чаттануге, штат Теннесси, всегда было важно иметь стабильный заработок.

Звезда фильма «Мегалополис» много переезжал с места на место в детстве, от Сан-Диего до Индианы. Его отчим был баптистским проповедником. После терактов 11-го сентября Адам присоединился к морской пехоте и прослужил в ней несколько лет перед увольнением по состоянию здоровья. Только после этого он начал актёрскую карьеру.

Джим Керри

Однажды актёр был признан самым высокооплачиваемым в Голливуде, что очень далеко от его скромного детства в окрестностях канадского Торонто. Некоторое время, по признанию Джима, его семья даже была бездомной. В конце концов, его отцу удалось найти более-менее стабильную работу. После школы будущий актёр вечерами выступал в клубах со стендапами, а днём подрабатывал на местной фабрике.

Она не любит распространяться о детстве, но известно, что её отчим был пожарным, а семья сводила концы с концами. Выросла Джессика в Сакраменто с четырьмя братьями и сёстрами. Выступать на сцене начала ещё в детстве, в конце концов, карьера её расцвела, сделав Честейн одной из самых признанных актрис своего поколения.

Хилари Суэнк

Несмотря на скромное происхождение в качестве дочери рядового военнослужащего, Хилари выросла в достаточно стабильной домашней обстановке. И даже после того, как её родители развелись, когда ей было 15 лет, её мать переехала вместе с ней в Лос-Анджелес, чтобы она могла себя попробовать в Голливуде. Этот риск себя оправдал, а Суэнк стала, в результате, двукратной лауреаткой премии «Оскар».

Дженнифер Лопес

Как известно, актриса/певица выросла «на поезде № 6» - нью-йоркском маршруте, соединяющем Бронкс с Манхэттеном. Её отец работал компьютерным техником, а мать была домохозяйкой, воспитывающей четырёх дочерей. По словам Дженнифер, отца она видела редко, столько у него было работы, а матери было не до того, чтобы уделять ей время и дарить ласку.

Может, он и известен изображением сильных, волевых, умных и порой утончённых персонажей, в детстве у него было немного примеров перед глазами. Его отец был рабочим-строителем, а затем менеджером ночного клуба. Хотя в родословной у Крейга есть предки-аристократы.

Хоакин Феникс

У актёра было по-настоящему «дикое» детство. Его мать и отец состояли в секте под названием «Дети Господа», и Феникс провёл большую часть юных лет в Южной Америке, путешествуя с родителями-миссионерами. В конце концов, они поняли ошибку и смогли оставить религиозную группу, а также изменили фамилию на «Феникс» в качестве символического перерождения семьи для новой жизни.

Селена Гомес

Певицу/актрису вырастила мать-одиночка, родив её в 16 лет. И Селена не устаёт её благодарить, что дала всё необходимое, несмотря на бедственное положение. На сцену девочка вышла рано, а вскоре её пригласили на канал Disney, где она положила начало успешной карьере, снимаясь в детских и подростковых сериалах.