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«Трудное детство»: голливудские актёры, выросшие в бедности

В последние годы в Голливуде идёт бурная дискуссия о непо-детях – тех, что родились в семьях актёров или приближённых к кинобизнесу. Куда ни посмотри, практически каждый имеет знаменитых родителей или родителя. Злопыхатели утверждают, что старшие помогают с карьерой младшим, то есть, на крупнейшей американской «фабрике грёз» процветает блат. Но многие звёзды, на самом деле, имеют более скромное происхождение и являются выходцами из семей рабочего класса. В этом обзоре узнаем о них подробнее.

Трудное детство: голливудские актеры, выросшие в бедности
© Inc-News

Сара Джессика Паркер

Актриса выросла в Огайо в большой семье с семью братьями и сёстрами. Она не раз рассказывала о том, как нуждались её родители, будучи не в состоянии иногда оплачивать счета. Более того, были признаны малоимущими и получали льготы. Её мать была заведующей детским садом, а отчим – водителем грузовика, и они всё-таки нашли способ поддержать мечты Сары Джессики об актёрской карьере, переехав в Нью-Йорк, чтобы она могла выступать на Бродвее.

Сэмюэл Л. Джексон

Большую часть своей карьеры актёр сражался за право постоянно работать. Для сына матери-одиночки, работавшей на фабрике в Чаттануге, штат Теннесси, всегда было важно иметь стабильный заработок.

Адам Драйвер

Звезда фильма «Мегалополис» много переезжал с места на место в детстве, от Сан-Диего до Индианы. Его отчим был баптистским проповедником. После терактов 11-го сентября Адам присоединился к морской пехоте и прослужил в ней несколько лет перед увольнением по состоянию здоровья. Только после этого он начал актёрскую карьеру.

Джим Керри

Однажды актёр был признан самым высокооплачиваемым в Голливуде, что очень далеко от его скромного детства в окрестностях канадского Торонто. Некоторое время, по признанию Джима, его семья даже была бездомной. В конце концов, его отцу удалось найти более-менее стабильную работу. После школы будущий актёр вечерами выступал в клубах со стендапами, а днём подрабатывал на местной фабрике.

Джессика Честейн

Она не любит распространяться о детстве, но известно, что её отчим был пожарным, а семья сводила концы с концами. Выросла Джессика в Сакраменто с четырьмя братьями и сёстрами. Выступать на сцене начала ещё в детстве, в конце концов, карьера её расцвела, сделав Честейн одной из самых признанных актрис своего поколения.

Хилари Суэнк

Несмотря на скромное происхождение в качестве дочери рядового военнослужащего, Хилари выросла в достаточно стабильной домашней обстановке. И даже после того, как её родители развелись, когда ей было 15 лет, её мать переехала вместе с ней в Лос-Анджелес, чтобы она могла себя попробовать в Голливуде. Этот риск себя оправдал, а Суэнк стала, в результате, двукратной лауреаткой премии «Оскар».

Дженнифер Лопес

Как известно, актриса/певица выросла «на поезде № 6» - нью-йоркском маршруте, соединяющем Бронкс с Манхэттеном. Её отец работал компьютерным техником, а мать была домохозяйкой, воспитывающей четырёх дочерей. По словам Дженнифер, отца она видела редко, столько у него было работы, а матери было не до того, чтобы уделять ей время и дарить ласку.

Дэниэл Крейг

Может, он и известен изображением сильных, волевых, умных и порой утончённых персонажей, в детстве у него было немного примеров перед глазами. Его отец был рабочим-строителем, а затем менеджером ночного клуба. Хотя в родословной у Крейга есть предки-аристократы.

Хоакин Феникс

У актёра было по-настоящему «дикое» детство. Его мать и отец состояли в секте под названием «Дети Господа», и Феникс провёл большую часть юных лет в Южной Америке, путешествуя с родителями-миссионерами. В конце концов, они поняли ошибку и смогли оставить религиозную группу, а также изменили фамилию на «Феникс» в качестве символического перерождения семьи для новой жизни.

Селена Гомес

Певицу/актрису вырастила мать-одиночка, родив её в 16 лет. И Селена не устаёт её благодарить, что дала всё необходимое, несмотря на бедственное положение. На сцену девочка вышла рано, а вскоре её пригласили на канал Disney, где она положила начало успешной карьере, снимаясь в детских и подростковых сериалах.

Актеры
Анаконда
Парни не плачут
Криминальное чтиво
Волшебники из Вэйверли Плэйс
Оскар
Дикая
Дикий
Одержимость
Феникс
ПРЕДОК
Хилари Суэнк
Хоакин Феникс
Сара Паркер
Джессика Честейн
Эйс Вентура
Адам Драйвер
Дженнифер Лопес
Джим Керри
Дэниел Крейг
Walt Disney