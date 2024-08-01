Подозрения на рак, романы, Ходорковский: как живет Светлана Светличная

Telegram-канал Mash сообщил, что 84-летняя звезда фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» Светлана Светличная могла оказаться в психиатрической лечебнице из-за опухоли в головном мозге. Что известно о здоровье артистки, как сложилась ее личная жизнь, что говорила о политике?

Чем больна Светлана Светличная

По данным Mash, болезнь Альцгеймера, из-за которой страдает артистка, могла развиться из-за новообразования.

Как пишет канал, врачи обнаружили опухоль у артистки в лобной доле мозга. По данным канала, Светличная состоит на учете в ПНД с 2017 года из-за болезни Альцгеймера — у актрисы якобы наблюдаются серьезные проблемы с речью и мышлением, а также вспышки агрессии. Отмечается, что она не может двигаться без посторонней помощи, поэтому постоянно находится под присмотром.

По данным Mash, когнитивные расстройства артистки могут быть связаны с обнаруженным новообразованием. Как пишет канал, врачи взяли материал для проведения бипопсии. По его данным, независимо от результатов исследования, проводить операцию актрисе не будут — риски слишком высоки из-за ее преклонного возраста.

В конце марта стало известно, что артистку госпитализировали в Москве. Информацию подтвердил ее сын Алексей Ивашов. У актрисы диагностировали острый инфаркт миокарда.

3 апреля, по данным «Газеты.Ru», Светличная перестала есть и пить после случившегося. По данным журналистов, артистку перевели в соматопсихиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина, где ей вводили питание внутривенно. Кроме того, у Светличной обострились коронарный синдром, гипертоническая болезнь, а также сердечная и почечная недостаточность.

До этого артистка жаловалась на боли в ногах и перестала ходить. После проведения МРТ врачи обнаружили сильную деформацию сустава на правом колене и поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава второй степени».

Высказывались мнения, что Светличная находится в психиатрической клинике против своей воли. В эфире НТВ близкие артистки рассказали, что хотели навестить актрису, но им отказали. В связи с этим они заподозрили, что звезда советского кино «в заложницах».

«У нас есть основания не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями», — сказал знакомый Светличной Илья Коротков в эфире программы «Ты не поверишь!».



Как сложилась личная жизнь Светланы Светличной

Первую любовь Светлана Светличная встретила во время учебы в театральном институте — ею стал Владимир Ивашов. Пара поженилась в 1959 году. В браке родилось два сына — Алексей и Олег.

В 80-х наступили тяжелые времена — в стране начался творческий кризис, и артисты практически перестали сниматься. Тогда Ивашов пошел работать на стройку, а Светличная занималась воспитанием детей.

В 1995 году Ивашов умер — из-за тяжелой физической нагрузки у него обострилась язва желудка.

Спустя несколько лет Светличная встретила барда Сергея Смирнова-Сокольского. Он был младше актрисы на 20 лет. Пара сыграла свадьбу, но спустя время звезда «Бриллиантовой руки» заявила, что совершила ошибку — мужчина, по ее словам, оказался альфонсом. Их брак продлился всего 27 дней.

Светличная больше не выходила замуж, однако ей приписывали много романов. СМИ утверждали, что она встречалась со стилистом Русланом Татьяниным и певцом Прохором Шаляпиным. Сама артистка эти слухи не подтверждала.

Что говорила Светличная о политике

В 2011 году Светличная в интервью изданию «Правда.ру» заявила, что не отзывала свою подпись под так называемым письмом пятидесяти, опубликованным в 2005 году, в котором отрицался политический подтекст первого приговора по делу политика и бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как тогда отметила актриса, ее ввели в заблуждение.

«Знаете, у нас могут и подставить. Честное слово, мне всегда жалко людей, таких как Ходорковский», — сказала артистка.



Как пояснила Светличная, в 2011 году, когда ей позвонили журналисты с соответствующим вопросом, она подумала, что речь идет о втором деле в отношении Ходорковского. В связи с этим она ответила, что не подписывала никаких писем. При этом актриса не отрицала, что «письмо пятидесяти» («Письмо в поддержку приговора бывшим руководителям ЮКОСа») в 2005 году она подписала.