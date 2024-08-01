Актер из «Улиц разбитых фонарей» объяснил причину популярности сериала

Сериал «Улицы разбитых фонарей» стал так популярен из-за того, что на телевидении не было ничего подобного, рассказал RTVI актер Александр Половцев, который сыграл полковника Олега Соловца. По его словам, сейчас проект уже не так актуален.

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"Ниша была свободна. И это было очень узнаваемо, поскольку у каждого из нас есть прототипы и мы с ними общались", — объяснил артист.



Актер отметил, что первые сезоны сериала получились сильнее остальных. В конце проекта сценарии стали слабее, а денег начали выделять меньше в целях экономии. Половцев также добавил, что, когда ездил «поддержать ребят» в Белгороде, к нему подошел человек, поклонник сериала.

"И вот мы с ним разговорились, и он мне показывает фотографию: кабинет его, стол, портрет Владимира Владимировича (Путина. — NEWS.ru), а сбоку — кадр из фильма, где я заглядываю, говорю: «Андрюха, у нас труп, возможно, криминал». У начальника уголовного розыска города Белгорода", — поделился он.



Ранее клинический психолог Виктория Кондрашина рассказала, что многие любят пересматривать любимые сериалы из-за приятных воспоминаний и ностальгии. При этом многоразовый пересмотр одних и тех же теленовелл может повлиять на мозг как в положительном, так и в негативном ключе.