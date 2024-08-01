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Актер из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл причину популярности сериала

Сериал «Улицы разбитых фонарей» стал так популярен из-за того, что на телевидении не было ничего подобного, рассказал RTVI актер Александр Половцев, который сыграл полковника Олега Соловца. По его словам, сейчас проект уже не так актуален.

Актер из «Улиц разбитых фонарей» объяснил причину популярности сериала
© globallookpress
"Ниша была свободна. И это было очень узнаваемо, поскольку у каждого из нас есть прототипы и мы с ними общались", — объяснил артист.

Актер отметил, что первые сезоны сериала получились сильнее остальных. В конце проекта сценарии стали слабее, а денег начали выделять меньше в целях экономии. Половцев также добавил, что, когда ездил «поддержать ребят» в Белгороде, к нему подошел человек, поклонник сериала.

"И вот мы с ним разговорились, и он мне показывает фотографию: кабинет его, стол, портрет Владимира Владимировича (Путина. — NEWS.ru), а сбоку — кадр из фильма, где я заглядываю, говорю: «Андрюха, у нас труп, возможно, криминал». У начальника уголовного розыска города Белгорода", — поделился он.

Ранее клинический психолог Виктория Кондрашина рассказала, что многие любят пересматривать любимые сериалы из-за приятных воспоминаний и ностальгии. При этом многоразовый пересмотр одних и тех же теленовелл может повлиять на мозг как в положительном, так и в негативном ключе.

Актеры
Андрей Кивинов
Александр Половцев
Сергей Селин