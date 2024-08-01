Критика из-за дочери, домогательства, СВО: где сейчас Александр Головин

Александр Головин вызвал возмущения общественности резким высказыванием о внебрачной дочери. Он заявил, что не общается с ребенком, так как та относится к «отдельной касте». Что известно об отношениях звезды «Кадетства» с девочкой, как он живет сейчас, что говорил об СВО?

Что Головин сказал о дочке

Общественность смутили слова Александра о социальном статусе ребенка. Некоторые стали выражать негодование в личном блоге артиста, иронично называя его «отцом года».

«Как жаль, что от родного ребенка отказался. Это видео и твои слова все хорошее перевернули. Ребенок в чем провинился? В том, что родился? Ужасная фраза „другая каста“... Не буду читать мораль, но человеком ты быть обязан!» — пишут в комментариях под постами звезды «Кадетства».



«Правильно все говорите», — ответил Головин.



31 июля актер опубликовал снимок, в котором высмеял недовольства подписчиков. В кадре он и его супруга Александра Попова нежно целуются в форме пилотов. Пост звезда сопроводил популярной композицией «Касты» «Вокруг шум». Так, 35-летний артист намекнул, что его не трогают возмущения относительно дочери.

Что известно о личной жизни Головина

У Александра Головина есть дочь Оливия от гримера Светланы Белогуровой, которую он отказывался признавать на протяжении нескольких лет.

Девушка рассказывала, что их роман начался в 2017 году во время съемок в картине «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». По ее словам, Головин уговаривал ее сделать аборт, но она отказалась.

В 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая отцовство. Тогда суд назначил артисту выплачивать алименты на содержание ребенка.

Летом 2023 года Головин женился на актрисе Александре Поповой.

Что за скандал с домогательствами

В 2021 году Александра Головина обвинили в домогательствах. Заявление в полицию написала актриса Дарья Митичашвили.

Агент артиста Анна Стародумова в ответ заявила, что обвинения голословны и на них нет смысла обращать внимание.

Как Головин поддерживал спецоперацию

В апреле 2023 года Александр Головин побывал в московском пункте отбора на контрактную службу. Звезда сериала «Кадетство» пришел на улицу Яблочкова, чтобы поддержать москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации.

Артист также пообщался с добровольцами и познакомился с сотрудниками центра, устроившими ему экскурсию по зданию. Головин отмечал, что в пункте все организовано комфортно для посетителей. По его словам, новобранцы, с которыми он разговаривал, нацелены на защиту родины и добросовестную службу.